Россия будет вмешиваться в избирательный процесс в США, предупреждают разведслужбы

Спецслужбы заявили, что Россия стоит за поддельным видео, на котором люди лгут о том, что они с Гаити и незаконно голосуют в нескольких избирательных округах в штате Джорджия.

В другом сфабрикованном видео утверждается, что политик-демократ принял взятку от знаменитости. Спецслужбы не раскрыли подробностей о содержании видео, но американские СМИ сообщили, что в ролике идет речь о кандидате в президенты США от Демократической партии Камале Харрис: ложно утверждается, что якобы она и ее муж приняли взятку в 500 тысяч долларов от американского рэпера Шона "Дидди" Комбса, которого несколько женщин обвинили в сексуальных домогательствах.

В совместном заявлении Управление директора национальной разведки США, Федеральное бюро расследований США (ФБР) и Агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности обвинили "агентов российского влияния" в создании этих видеороликов. Службы заявили, что эта дезинформация была частью более широких усилий России, направленных на то, чтобы "вызвать необоснованные вопросы о честности выборов в США и разжечь разногласия между американцами".

Государственный секретарь штата Джорджия Брэд Раффенспергер подчеркнул, что видео в штате Джорджия "является ложным и представляет собой пример целенаправленной дезинформации, которую мы наблюдали на этих и других выборах". "Скорее всего, это иностранное вмешательство, пытающееся посеять раздор и хаос накануне президентских выборов 2024 года", - добавил он.

Раффенспергер призвал американского технологического магната и владельца платформы X Илона Маска и других владельцев социальных сетей удалить видео со своих платформ.

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