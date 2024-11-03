Утром в воскресенье местами по стране обледенели дороги

Условия движения осложнены на участке Видземского шоссе (А2) от поворота на Цесис до поворота на Рауну, на участке Валмиерского шоссе (А3) от Сталбе до Валмиеры, на участке Даугавпилсского шоссе (А6) от Огре до Екабпилса, на участке автодороги Гребнево - Резекне - Даугавпилс - Медуми (А13) от Рушеницы до Шпоги, а также на участке региональной автодороги Тинужи - Кокнесе (Р80) от Рижской окружной до поворота на Скривери.

Водителям стоит быть особенно внимательными, выбирать соответственную состоянию дорожного покрытия скорость движения и соблюдать безопасную дистанцию.

LVC отмечает, что на дорогах может образоваться так называемый черный лед, которого не видно, и водитель начинает ощущать его только во время осуществления маневров с машиной - во время торможения или маневрирования рулем и педалями.

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