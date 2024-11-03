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В Кулдиге в квартире загорелся диван: погиб человек

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Пожарные. Иллюстративное фото
Пожарные. Иллюстративное фото Фото: Paula Čurkste/LETA

В ночь на воскресенье в результате пожара в квартире в Кулдиге погиб человек, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

В половину первого ночи пожарные выехали в Кулдигу, где в квартире на втором этаже двухэтажного жилого дома горел диван площадью три квадратных метра. В результате пожара погиб один человек.

Работа пожарных на месте происшествия закончилась в 1:38.

Всего за минувшие сутки в VUGD  поступил 121 вызов - 12 на пожаротушение, 95 на спасательные работы и 14 ложных вызовов.

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