Ночь в Латвии: пять квартирных краж и угнанный автомобиль

Три кражи были зафиксированы в Рижском регионе, еще одна - в Видземе, и одна - в Латгалии.

В ту же ночь в Риге произошло еще одно ограбление, а в Латгалии зарегистрировали угон автомобиля.

Для сравнения, сутками ранее полиция сообщала о двух квартирных кражах, обе из которых также случились в Рижском регионе.

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