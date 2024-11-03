Будет ли новая неделя такой же ветреной? Синоптики дают прогноз

В начале недели погода останется ветреной, особенно в ночь на понедельник, 4 ноября, когда северо-западный и северный ветер порывами будет достигать 25 метров в секунду на побережье Рижского залива, но с середины недели, по мере усиления антициклона, ветер ослабнет, количество осадков уменьшится, в регион переместится более теплая воздушная масса, поэтому температура в некоторых районах может достичь +12 градусов.

В понедельник, 4 ноября, дождь ожидается во многих местах ночью и местами днем, а на востоке прогнозируется снег. Будет дуть северо-западный и северный ветер, ночью порывы достигнут 17-22 метров в секунду, а на побережье залива - 25 метров в секунду. Однако в течение дня ветер ослабеет, так как циклон постепенно отступит.

Во вторник, 5 ноября, ветер будет слабым или умеренным, в прибрежных районах - более сильным и порывистым. Осадки во вторник ожидаются только в восточной части страны. Ночью воздух остынет до -2...+4 градусов; на побережье, как обычно, будет на несколько градусов теплее - +4...+8 градусов. Днем потеплеет до +6...+10 градусов, в восточной части страны во вторник будет не выше +3...+5 градусов.

С середины недели к югу и юго-западу от Латвии начнет усиливаться широкий антициклон, который, по прогнозам, сохранится до конца недели. Это означает, что погода станет суше и спокойнее, а также в Латвию начнет поступать более теплая воздушная масса, поэтому ночи перестанут быть морозными, а дни будут относительно теплыми. Слабый или умеренный ветер будет дуть с запада.

Температура воздуха в дневные часы поднимется до +8...+12 градусов, ночью не опустится ниже +4°, чуть холоднее будет в пятницу 8 ноября.

В целом температура воздуха останется выше климатической нормы для начала ноября.

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