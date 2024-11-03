Видео В Латвии находятся в свободном доступе белорусские пропагандистские каналы

Министерство культуры, отвечающее за медиасектор, утверждает, что в случаях, когда под санкции попадают российские или белорусские новостные каналы, операторы связи, включая YouTube, должны удалять контент таких каналов со своих платформ. Это также относится к отдельным программам или их фрагментам. Кроме того, в случаях, когда создатель контента не подвергается санкциям, но контент угрожает государственной безопасности, Национальный совет по электронным СМИ имеет возможность обратиться к платформе и потребовать ограничить доступ с латвийских IP-адресов. И он действительно может заблокировать сайты с контентом, угрожающим госбезопасности.

"В настоящее время мы можем сообщать только об аккаунтах Youtube, связанных с лицами, находящимися под санкциями, потому что Youtube, как правило, не интересуется нашим национальным законодательством... Первое и главное, мы можем сообщать об аккаунтах, связанных с лицами, находящимися под санкциями, или принадлежащих им".

"Аккаунты, которые вы обнаружили, также связаны с лицами, находящимися под санкциями. Ситуация очень интересна тем, что о некоторых из этих аккаунтов мы уже сообщали ранее. Одна телевизионная программа никогда не транслировалась в Латвии, поэтому раньше не попадала в поле нашего зрения. И другие агентства, которые тоже там есть, у которых тоже есть аккаунты на YouTube, они тоже по той причине не попали в поле нашего зрения. Очень хорошо, что журналисты или общественность обращают внимание на такие ситуации", - добавила она.