Программа телеканала TV3 Nekā Personīga обнаружила несколько белорусских телеканалов, которые до сих пор можно смотреть в Латвии. Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) до сих пор не заблокировал несколько белорусских телесайтов, а пропагандистские сюжеты о нас как о несостоявшемся государстве по-прежнему можно увидеть на Youtube-каналах белорусского ТВ.
Видео ⟩ В Латвии находятся в свободном доступе белорусские пропагандистские каналы
"Белтелерадиокомпания" (БТРК) - это государственный медиахолдинг. В него входят несколько теле- и радиоканалов. Считается одним из рупоров официальных властей.
Телеканал "Беларусь 1", входящий в состав крупного холдинга, раньше был легально доступен на кабельном телевидении в Латвии. Он был особенно популярен в приграничном районе Латвии. Теперь, чтобы посмотреть его, можно воспользоваться сайтом БТРК, который в Латвии не заблокирован.
На этом сайте доступны три канала: "Первый информационный", "Беларусь 1" и "Беларусь 24". БТРК возглавляет Иван Эйсмонт.
После украденных выборов президента Беларуси в 2020 году Эйсмонт был внесен в черный список Европейского союза за нарушение прав человека. Его средства также были заморожены. В 2021 году против него были введены санкции со стороны Великобритании, Швейцарии, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии, Северной Македонии и Черногории, а в августе 2023 года - со стороны Канады.
В течение многих лет БТРК вела страницы своих каналов на YouTube, и они по-прежнему доступны в Латвии. Если аккаунт "Беларусь 1" с более чем 5 тысячами видеороликов имеет 211 тысяч подписчиков, то "Первый информационный" гораздо популярнее - 1,3 миллиона зарегистрированных зрителей.
В передачах восхваляются местные власти, ведущие презрительно отзываются о НАТО. Недавно в одной из передач высмеивался неудачный латвийский проект Rail Baltica. В передаче цитировались евродепутат Нил Ушаков, а также депутаты Сейма Вилис Криштопанс и Айнар Шлесерс, которые громко критиковали проект.
Не заблокирован в Латвии и сайт телеканала ОНТ. Там читаем, что ОНТ, или "Второй национальный телеканал", был создан по указу Александра Лукашенко в феврале 2002 года. Основным владельцем канала является Министерство информации Республики Беларусь (51%). Также он принадлежит попавшему под санкции ЕС "Беларусбанку", крупнейшему белорусскому банку (29%).
Канал ОНТ на YouTube насчитывает 1,22 миллиона постоянных зрителей, предлагает 58 тысяч видеороликов и доступен без ограничений в Латвии.
По-прежнему активен сайт и телеканала СТВ, на нем доступен прямой эфир. На Youtube-аккаунт СТВ подписано 1,5 миллиона пользователей. Его контент содержит такие же акценты, как и на других белорусских и российских каналах, уже отключенных в Латвии. Балтийцы и Польша с армией НАТО за спиной угрожают безопасности белорусов. Грузинская оппозиция провоцирует войну с Россией. Латвийские пограничники убивают десятки беженцев. Те, кто выживает, испытывают ужас и получают серьезные травмы. Тем временем белорусы радушно встречают лавтийцев, которые приезжают сюда купить продукты, косметику, вылечить зубы и посетить санатории.
Чистой пропагандой режима Лукашенко и его культа личности является также информационное агентство БелТА. Оно принадлежит Совету министров Республики Беларусь. На YouTube у БелТА почти 2 миллиона подписчиков. Это СМИ работает не только как информационное агентство, но и как полноценное интернет-телевидение, выпускающее интервью, сюжеты и репортажи.
Рихард Бамбалс, начальник департамента координации стратегических коммуникаций Государственной канцелярии:
"К белорусским СМИ следует относиться очень критично. Спасибо, что обратили внимание на некоторые каналы. Мы сами оценим эти каналы, передадим далее в компетентные органы".
Министерство культуры, отвечающее за медиасектор, утверждает, что в случаях, когда под санкции попадают российские или белорусские новостные каналы, операторы связи, включая YouTube, должны удалять контент таких каналов со своих платформ. Это также относится к отдельным программам или их фрагментам. Кроме того, в случаях, когда создатель контента не подвергается санкциям, но контент угрожает государственной безопасности, Национальный совет по электронным СМИ имеет возможность обратиться к платформе и потребовать ограничить доступ с латвийских IP-адресов. И он действительно может заблокировать сайты с контентом, угрожающим госбезопасности.
Иева Калдерауска, член Совета NEPLP:
"В настоящее время мы можем сообщать только об аккаунтах Youtube, связанных с лицами, находящимися под санкциями, потому что Youtube, как правило, не интересуется нашим национальным законодательством... Первое и главное, мы можем сообщать об аккаунтах, связанных с лицами, находящимися под санкциями, или принадлежащих им".
"Аккаунты, которые вы обнаружили, также связаны с лицами, находящимися под санкциями. Ситуация очень интересна тем, что о некоторых из этих аккаунтов мы уже сообщали ранее. Одна телевизионная программа никогда не транслировалась в Латвии, поэтому раньше не попадала в поле нашего зрения. И другие агентства, которые тоже там есть, у которых тоже есть аккаунты на YouTube, они тоже по той причине не попали в поле нашего зрения. Очень хорошо, что журналисты или общественность обращают внимание на такие ситуации", - добавила она.
Видео: Сюжет передачи Nekā Personīga
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