Короткая поездка в Германию вместо запланированного государственного визита. Четырехсторонняя встреча в ведомстве канцлера вместо конференции в Рамштайне, где планировалось скоординировать будущую помощь Украине с участием представителей примерно 50 стран, включая многих глав государств и правительств. Ураган "Милтон" во Флориде помешал президенту США Джо Байдену следовать по запланированному маршруту, и в результате вся европейская политика сбилась с курса.

Зачем надо было отменять конференцию в Рамштайне? Лишь потому, что на ней не мог присутствовать президент США? Европейцы были недостаточно сильны, чтобы провести конференцию без участия президента США или (при необходимости) с участием госсекретаря или министра обороны США?

Как показывает только что подписанный оборонный пакт между Германией и Великобританией, там, где есть воля, возможны действия. Но Европе нужны не просто узкие двусторонние соглашения, какими бы позитивными они ни были.

Причина предельно ясна: Украина отчаянно ждет увеличения помощи. Приближается третья зима войны, развязанной президентом России Владимиром Путиным в феврале 2022 года, и ситуация в стране ухудшается с каждой неделей.