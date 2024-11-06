Арманд Анцанс никогда не думал стать могильщиком, это не было мечтой его юности. Однако, живя в Екабпилсе, ему нужна была работа, а идти на стройку или лесопилку не хотелось. Тогда мать в шутку предложила ему, 19-летнему парню, попробовать свои силы в похоронном бюро в качестве копателя могил. Попробовал - и получилось. Сейчас Арманд занимается этим уже 20 лет - почти половину своей жизни.

Работать приходится как в хороших погодных условиях - в теплые и солнечные дни, - так и в холодную, сырую, дождливую и снежную погоду. Иногда надо было копать яму в три часа ночи. В те времена, когда не было перфоратора для бурения, в лютый зимний мороз -20 градусов яму приходилось часами пробивать ломами. Земля промерзала на глубину не менее одного метра, и копать было очень трудно, работа шла медленно. Теперь это стало немного проще и можно управиться примерно за час.

"Приходилось работать и в метель, но ничего - включай лампы и копай, потому что яма нужна к утру. Если на улице дождь, переждать в микроавтобусе не получится.