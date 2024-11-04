Сотрудник туристической компании подозревается в хищении десятков тысяч евро

Потерпевшими в уголовном процессе признаны 37 человек, которые оплатили отмененные путевки. Стоимость этих путевок не была им возмещена. В результате преступной деятельности потерпевшим был причинен материальный ущерб на сумму 38 031,55 евро.

В 2021 году в полицию поступила информация о том, что компания Cełojumzinis заключала с клиентами договора на оказание туристических услуг и получала авансовые платежи.

В связи с мерами по борьбе с Covid-19 поездки были отменены, однако деньги клиентам не были возвращены.

20 октября 2021 года полиция возбудила уголовное дело. В рамках уголовного производства расследовалось 18 эпизодов уголовного преступления с 37 потерпевшими, связанных с предполагаемой незаконной деятельностью должностного лица Ceļojumzinis, присвоением и растратой денежных средств в крупном размере.

В ходе расследования было установлено, что средства были присвоены, в том числе для личного использования. Подозреваемый ранее не попадал в поле зрения полиции.

​Все потерпевшие подали заявления о возмещении причиненного ущерба в соответствии с законом.

По информации Firmas.lv, осенью 2021 года хозяйственная деятельность предприятия была приостановлена. Единственным владельцем компании является Даниелюс Шушкевич. В 2019 году компания имела оборот 83 996 евро и работала с прибылью 20 076 евро.

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