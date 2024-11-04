"Господь Иисус Христос смертную казнь не осуждал, хотя сам незаслуженно претерпел смертную казнь. Конечно, убийство человека в наказание за его преступления - это крайняя мера. И потому идеально было бы, чтобы люди не совершали таких преступлений, за которыми бы следовала смертная казнь. Но в слове Божием есть такие слова: "Измите злаго от вас самех". То есть если есть человек опаснейший для общества и если его невозможно никак изолировать, его нужно убрать. Господь не говорит "убейте его", но "измите злаго от вас самех", - заявил патриарх, добавив, что "вот почему смертная казнь не осуждается в Священном Писании".