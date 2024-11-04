Патриарх Русской православной церкви (Московского патриархата) Кирилл заявил, что православная церковь не осуждает смертную казнь, сообщает "Медуза".
4 ноября патриарх Кирилл сообщил бывшим участникам войны с Украиной, что Иисус Христос не осуждал смертную казнь, но сам "был незаконно подвергнут смертной казни".
Кирилл также утверждал, что христианские писания допускают смертную казнь при определенных обстоятельствах.
"Господь Иисус Христос смертную казнь не осуждал, хотя сам незаслуженно претерпел смертную казнь. Конечно, убийство человека в наказание за его преступления - это крайняя мера. И потому идеально было бы, чтобы люди не совершали таких преступлений, за которыми бы следовала смертная казнь. Но в слове Божием есть такие слова: "Измите злаго от вас самех". То есть если есть человек опаснейший для общества и если его невозможно никак изолировать, его нужно убрать. Господь не говорит "убейте его", но "измите злаго от вас самех", - заявил патриарх, добавив, что "вот почему смертная казнь не осуждается в Священном Писании".
Он также добавил, что Русская православная церковь "никогда не настаивала на отмене смертной казни".
При этом Кирилл заявил, что поддерживает мораторий на смертную казнь в России, действующий с 1996 года. "Если уровень преступности снизится, то, слава Богу, не будет необходимости применять смертную казнь", - сказал патриарх.
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