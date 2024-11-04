Истребители НАТО трижды сопроводили российские самолеты

28 октября истребители НАТО совершили вылет для идентификации российского транспортного самолета Ил-76, 29 октября - для идентификации двух истребителей СУ-27, но не смогли их идентифицировать, а 31 октября - для идентификации многоцелевого боевого самолета СУ-30.

Как сообщает Минобороны Литвы, российские самолеты летели в международном воздушном пространстве без плана полета, иногда без включенного радиолокационного транспондера, а в двух случаях не поддерживали радиосвязь с Региональным центром управления полетами.

Кроме того, 2 ноября самолеты НАТО совершили полет для проверки неопознанной цели, вошедшей на территорию Литвы со стороны Латвии. Это оказалась большая стая птиц.

Миссия воздушной полиции НАТО в балтийских странах осуществляется из Литвы и временно из Латвии, пока на эстонской авиабазе ведутся ремонтные работы.

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