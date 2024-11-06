В CSDD рассказали, сколько прав было выдано за этот год

За первые десять месяцев 2024 года женщинам было выдано 6 514 водительских удостоверений, что на 5,3 % меньше, чем год назад, а мужчинам - 6 581 прав, что на 3,2% больше.

На 1 ноября 2024 года в Латвии было всего 887 458 действующих водительских удостоверений, что на 0,02% меньше, чем в начале ноября прошлого года.

Из них 44,6% или 395 684 водительских удостоверений были выданы женщинам, а 55,4% или 491 774 удостоверений - мужчинам.

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