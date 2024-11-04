Министр экономики Виктор Валайнис начал дискуссию о росте цен на продукты питания и возможностях ограничения наценок в магазинах. Для выяснения мнения жителей по этому вопросу был проведен опрос, сообщает программа 900 sekundes.
Видео ⟩ Ограничения наценок на продукты в супермаркетах. Что думают жители?
Министерство экономики готовится предложить меры по ограничению наценок на товары и инструменты прозрачного ценообразования для обсуждения в Коалиционном совете по сотрудничеству.
Абсолютное большинство (80%) жителей Латвии в возрасте от 18 до 65 лет отмечают, что они поддерживают усилия Министерства экономики по ограничению наценок на продукты питания в латвийских магазинах с помощью специальных мер (54% - определенно да; 26% - скорее да).
Напротив, 7% населения высказали противоположное мнение (4% - скорее нет, 3% - определенно нет).
Десятая часть (9%) населения указала, что не чувствует себя компетентным, чтобы выносить решение по этому вопросу, а еще 4% не дали ответа на этот вопрос.
Ранее сообщалось, что Валайнис предложит несколько решений по снижению цен на продукты питания в супермаркетах.
"Ценовая политика супермаркетов, их отношение к потребителям и производителям достигли предела, который очень близок к вседозволенности, и это необходимо пресечь.
Почти каждую неделю мы сталкиваемся с новым повышением цен на продукты питания, которое не имеет объективного обоснования", - сказал министр,
отметив, что аргументы, которые когда-то использовались для повышения цен, в частности, удорожание энергоресурсов, сегодня "не выдерживают никакой критики".
Видео: Сюжет программы 900 sekundes
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