Видео Ограничения наценок на продукты в супермаркетах. Что думают жители?

Министерство экономики готовится предложить меры по ограничению наценок на товары и инструменты прозрачного ценообразования для обсуждения в Коалиционном совете по сотрудничеству.

Абсолютное большинство (80%) жителей Латвии в возрасте от 18 до 65 лет отмечают, что они поддерживают усилия Министерства экономики по ограничению наценок на продукты питания в латвийских магазинах с помощью специальных мер (54% - определенно да; 26% - скорее да).

Напротив, 7% населения высказали противоположное мнение (4% - скорее нет, 3% - определенно нет).

Десятая часть (9%) населения указала, что не чувствует себя компетентным, чтобы выносить решение по этому вопросу, а еще 4% не дали ответа на этот вопрос.

Ранее сообщалось, что Валайнис предложит несколько решений по снижению цен на продукты питания в супермаркетах.

"Ценовая политика супермаркетов, их отношение к потребителям и производителям достигли предела, который очень близок к вседозволенности, и это необходимо пресечь.

Почти каждую неделю мы сталкиваемся с новым повышением цен на продукты питания, которое не имеет объективного обоснования", - сказал министр,

отметив, что аргументы, которые когда-то использовались для повышения цен, в частности, удорожание энергоресурсов, сегодня "не выдерживают никакой критики".

Видео: Сюжет программы 900 sekundes

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!