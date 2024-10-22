Полиция не будет начинать уголовный процесс против педиатра Медниса

Госполиция указывает, что в уголовном законе ответственность предусмотрена за клевету в адрес другого человека, а не учреждения или предприятия. Меднис и некоторые комментаторы в социальных сетях, по сути, обвинили врачей BKUS в преднамеренном злом умысле в связи со смертью маленького мальчика, который в сентябре умер от дифтерии.

Детская больница решение Государственной полиции не комментировала.

В свою очередь Латвийское общество врачей получило на аналогичное заявление отказ от прокуратуры, и правление общества уже решило его оспорить.

Напомним, после смерти непривитого от дифтерии ребенка Меднис написал в Telegram, что родители заболевших дифтерией детей воспользовались своими правами, предусмотренными законом о правах пациентов, решив отказаться от дальнейшего "лечения" дочерей, уведомив об этом персонал и забрав детей из больницы.

"Это решение было принято из-за обоснованного беспокойства родителей о том, что здоровью и жизни их дочерей может быть причинен вред, как это произошло с их младшим братом, которого, по мнению родителей, "залечили" до смерти", - написал Меднис.