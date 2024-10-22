Государственная полиция отказалась начинать уголовный процесс против работающего в Агенскалнской клинике Эдгара Медниса после полученных заявлений от Инспекции здравоохранения и Детской клинической университетской больницы (BKUS) о возможной клевете на больницу и ее сотрудников, сообщает Латвийское телевидение.
Полиция не будет начинать уголовный процесс против педиатра Медниса
Госполиция указывает, что в уголовном законе ответственность предусмотрена за клевету в адрес другого человека, а не учреждения или предприятия. Меднис и некоторые комментаторы в социальных сетях, по сути, обвинили врачей BKUS в преднамеренном злом умысле в связи со смертью маленького мальчика, который в сентябре умер от дифтерии.
Детская больница решение Государственной полиции не комментировала.
В свою очередь Латвийское общество врачей получило на аналогичное заявление отказ от прокуратуры, и правление общества уже решило его оспорить.
Напомним, после смерти непривитого от дифтерии ребенка Меднис написал в Telegram, что родители заболевших дифтерией детей воспользовались своими правами, предусмотренными законом о правах пациентов, решив отказаться от дальнейшего "лечения" дочерей, уведомив об этом персонал и забрав детей из больницы.
"Это решение было принято из-за обоснованного беспокойства родителей о том, что здоровью и жизни их дочерей может быть причинен вред, как это произошло с их младшим братом, которого, по мнению родителей, "залечили" до смерти", - написал Меднис.
Комментируя клеветнические высказывания в адрес врачей в социальных сетях, представитель больницы Даце Шевченко сообщила агентству LETA, что больница подаст заявление в Государственную полицию, Инспекцию здравоохранения и другие правоохранительные органы в связи с "агрессией в отношении врачей BKUS".
LĀB также осудило эти высказывания и постановило, что комитет по этике LĀB оценит публичные высказывания Медниса о вакцинации и решит, стоит ли дальше выносить этот вопрос на рассмотрение Сертификационного совета. Совет также попросил правоохранительные органы оценить, можно ли считать публичные высказывания Медниса в социальных сетях разжиганием ненависти. Латвийская ассоциация педиатров потребовала приостановить действие сертификата Медниса.
Заявления против Медниса были рассмотрены Комитетом по этике Латвийской ассоциации педиатров. По данным Латвийского телевидения, решение комиссии по этике было принято, но комиссия категорически отказывается его разглашать. Меднис ранее сообщил Медицинской ассоциации, что не хочет, чтобы она публично разглашала и комментировала принятое решение, и LAB уважает это желание, ссылаясь на Всеобщую регулу по защите данных. Таким образом, члены Комитета по этике категорически отказываются публично сообщать, осудило ли профессиональное медицинское сообщество действия Медниса по очернению врачей Детской больницы.
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