Иева Адамс рассказала историю знакомства со своим возлюбленным Владимиром

Адамс в разговоре с журналом Kas Jauns сказала:

"В ночь перед похоронами моей матери [бывшая солистка Латвийской национальной оперы Рита Зельмане. - Прим. ред.] меня пригласили друзья, и я все-таки решила выйти в свет. Там я и встретила Владимира. Я знаю, что эти отношения - подарок от мамы, за что я поблагодарила ее на похоронах".

Ранее сообщалось, что возлюбленный Иевы не является известным в обществе человеком. Ранее он жил в Москве, но уже 14 лет называет себя рижанином. У него есть собственный бизнес в сфере строительства.

Владимир также подчеркивает, что счастлив в отношениях с Иевой.

Пока они так и не начали жить вместе. Иева говорит, что хочет сохранить существующую модель отношений, а выходить замуж и быть официальной женой она больше не хочет.

Напомним, что Адамс развелась со своим мужем бизнесменом Арнисом Леиньшем в конце 2021 года.

Больше читайте в номере журнала Kas Jauns от 5 ноября!

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!