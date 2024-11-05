Лектор и тренер по тантре Иева Адамс все чаще выходит в свет со своим новым молодым человеком Владимиром. Недавно она рассказала, как они встретились.
Иева Адамс рассказала историю знакомства со своим возлюбленным Владимиром
Адамс в разговоре с журналом Kas Jauns сказала:
"В ночь перед похоронами моей матери [бывшая солистка Латвийской национальной оперы Рита Зельмане. - Прим. ред.] меня пригласили друзья, и я все-таки решила выйти в свет. Там я и встретила Владимира. Я знаю, что эти отношения - подарок от мамы, за что я поблагодарила ее на похоронах".
Ранее сообщалось, что возлюбленный Иевы не является известным в обществе человеком. Ранее он жил в Москве, но уже 14 лет называет себя рижанином. У него есть собственный бизнес в сфере строительства.
Владимир также подчеркивает, что счастлив в отношениях с Иевой.
Пока они так и не начали жить вместе. Иева говорит, что хочет сохранить существующую модель отношений, а выходить замуж и быть официальной женой она больше не хочет.
Напомним, что Адамс развелась со своим мужем бизнесменом Арнисом Леиньшем в конце 2021 года.
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