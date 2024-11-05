После того, как первый претендент снял свою кандидатуру, Совет общественных электронных СМИ (SEPLP) во вторник принял решение выдвинуть на должность члена правления LSM по вопросам технологий второго кандидата, набравшего наибольшее количество баллов - исполнительного директора Латвийской ассоциации вещательных организаций Ингемара Вектериса, сообщили агентству LETA в SEPLP.
На должность члена правления LSM по вопросам технологий выдвинут Вектерис
Вектерис работал и руководил региональными и национальными СМИ, в том числе Видземским телевидением, ReTV, Radio Tev и Radio Skonto Latvija. Он получил степень бакалавра в области управления бизнесом в Видземской высшей школе и там же степень магистра в области стратегической коммуникации и управления.
Как сообщалось ранее, Иварс Шулцс, который был первоначально выдвинут на этот пост, во вторник снял свою кандидатуру.
По словам Шулцса, он был неприятно удивлен интригами вокруг этой должности и неофициально узнал, что другой кандидат на этот пост, прошедший в последний тур конкурса, является давним деловым партнером кандидата в председатели правления LSM Байбы Зузены, и она хотела работать с человеком, с которым уже сотрудничала ранее.
Как указал Шулцс, хотя каждый член правления имеет равные права и председатель не выбирает кандидатов на эти должности, он понимает, что сотрудничество в правлении, работа которого должна основываться на доверии и достижении целей, в данном случае находится под угрозой.
Также, по словам Шулцса, он почувствовал со стороны коллектива противодействие и опасения по поводу объединения Латвийского телевидения и Латвийского радио.
Шулцс подчеркнул, что члены правления должны быть независимы и не иметь деловых связей, поэтому, по его мнению, назначение на должность члена правления по вопросам технологий делового партнера Зузены поставит под угрозу независимость правления.
Поэтому Шулцс призвал Совет по общественным электронным СМИ объявить новый конкурс на эту должность, в котором он обещает не участвовать.
Вчера кандидаты в правление LSM встречались с сотрудниками Латвийского телевидения.
"Сейчас мне трудно представить, что мы могли бы полноценно работать вместе", - заявила Зузена после этой встречи в программе "Панорама" по поводу Шулцса.
Как сообщалось, новое правление LSM планируется утвердить в четверг, а сегодня кандидаты встретятся с коллективом Латвийского радио.
По результатам конкурса на должность председателя правления объединённого LSM была выдвинута Байба Зузена, на должность члена правления по вопросам программ и развития - Иева Айле, на должность члена правления по вопросам финансового управления - Инесе Танне, на должность члена правления по вопросам развития технологий - Иварс Шулцс, на должность члена правления по управлению персоналом - Илзе Огле.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!