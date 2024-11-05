На должность члена правления LSM по вопросам технологий выдвинут Вектерис

Вектерис работал и руководил региональными и национальными СМИ, в том числе Видземским телевидением, ReTV, Radio Tev и Radio Skonto Latvija. Он получил степень бакалавра в области управления бизнесом в Видземской высшей школе и там же степень магистра в области стратегической коммуникации и управления.

Как сообщалось ранее, Иварс Шулцс, который был первоначально выдвинут на этот пост, во вторник снял свою кандидатуру.

По словам Шулцса, он был неприятно удивлен интригами вокруг этой должности и неофициально узнал, что другой кандидат на этот пост, прошедший в последний тур конкурса, является давним деловым партнером кандидата в председатели правления LSM Байбы Зузены, и она хотела работать с человеком, с которым уже сотрудничала ранее.

Как указал Шулцс, хотя каждый член правления имеет равные права и председатель не выбирает кандидатов на эти должности, он понимает, что сотрудничество в правлении, работа которого должна основываться на доверии и достижении целей, в данном случае находится под угрозой.