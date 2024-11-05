Неприятно удивлен интригами: Шулцс, выдвинутый в совет директоров LSM, снимает свою кандидатуру

По словам Шулцса, он неприятно удивлен интригами вокруг этой должности и неофициально слышал, что другой кандидат на этот пост, вышедший в последний тур конкурса, является давним деловым партнером потенциального председателя правления LSM Байбы Зузены и она хочет работать со знакомым человеком, с которым сотрудничала по многим бизнес-проектам.

Шулцс отметил, что, хотя каждый член совета имеет равные права и председатель совета не выбирает его членов, он понимает, что сотрудничество в таком совете, которое должно быть взаимно доверительным и ориентированным на достижение целей, в данном случае будет сильно подорвано.

Шулцс также сообщил, что со стороны коллектива чувствовал значительное сопротивление и страх по поводу слияния Латвийского телевидения и Латвийского радио.

Шулцс подчеркнул, что члены правления должны быть независимы и не иметь деловых связей, поэтому, по его мнению, назначение на должность члена правления по вопросам технологий делового партнера Зузены поставит под угрозу независимость правления.