Иварс Шулцс, который был выдвинут на должность члена правления по управлению технологиями единого общественного СМИ Latvijas Sabiedriskais medijs (LSM), снял свою кандидатуру. Он заявил об этом в программе Латвийского радио Krustpunktā.
Неприятно удивлен интригами: Шулцс, выдвинутый в совет директоров LSM, снимает свою кандидатуру
По словам Шулцса, он неприятно удивлен интригами вокруг этой должности и неофициально слышал, что другой кандидат на этот пост, вышедший в последний тур конкурса, является давним деловым партнером потенциального председателя правления LSM Байбы Зузены и она хочет работать со знакомым человеком, с которым сотрудничала по многим бизнес-проектам.
Шулцс отметил, что, хотя каждый член совета имеет равные права и председатель совета не выбирает его членов, он понимает, что сотрудничество в таком совете, которое должно быть взаимно доверительным и ориентированным на достижение целей, в данном случае будет сильно подорвано.
Шулцс также сообщил, что со стороны коллектива чувствовал значительное сопротивление и страх по поводу слияния Латвийского телевидения и Латвийского радио.
Шулцс подчеркнул, что члены правления должны быть независимы и не иметь деловых связей, поэтому, по его мнению, назначение на должность члена правления по вопросам технологий делового партнера Зузены поставит под угрозу независимость правления.
Поэтому Шулцс призвал Совет по общественным электронным СМИ объявить новый конкурс на эту должность, в котором он обещает не участвовать.
Вчера кандидаты в правление LSM встречались с сотрудниками Латвийского телевидения.
"Сейчас мне трудно представить, что мы могли бы полноценно работать вместе", - заявила Зузена после этой встречи в программе "Панорама" по поводу Шулцса.
Как сообщалось, новое правление LSM планируется утвердить в четверг, а сегодня кандидаты встретятся с коллективом Латвийского радио.
По результатам конкурса на должность председателя правления объединенного LSM была выдвинута Байба Зузена, на должность члена правления по вопросам программ и развития - Иева Айле, на должность члена правления по вопросам финансового управления - Инесе Танне, на должность члена правления по вопросам развития технологий - Иварс Шулцс, на должность члена правления по управлению персоналом - Илзе Огле.
Как сообщалось, в апреле этого года был начат процесс объединения Латвийского радио и Латвийского телевидения в единое общественное СМИ, которое начнет работу с 1 января 2025 года.
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