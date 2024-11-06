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Дональд Трамп объявил себя новым президентом США, но подсчет голосов еще не закончен

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Дональд Трамп
Дональд Трамп Фото: Jonah Elkowitz / Shutterstock

Кандидат от Республиканской партии, экс-президент Дональд Трамп объявил о своей победе на президентских выборах в США во вторник, 5 ноября.

Об этом он заявил во время обращения к сторонникам во Флориде 6 ноября.

Трамп заявил, что одержал "политическую победу", и назвал себя 47-м президентом США.

"Это великолепная победа американского народа, это позволит нам сделать Америку снова великой", - заявил Трамп во время выступления перед своими сторонниками. По его словам, для Америки "наступит золотой век".

"Америка дала нам беспрецедентный и мощный мандат", - сказал Трамп.

По последним телевизионным оценкам, Трампу не хватает лишь нескольких голосов из 270 голосов выборщиков, необходимых для победы.

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