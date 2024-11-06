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Sergejs Tihomirovs

В четверг ожидается моросящий дождь

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Осенний лист прилип к залитому дождем оконному стеклу
Осенний лист прилип к залитому дождем оконному стеклу Фото: Shutterstock

В четверг, 7 ноября, во многих районах Латвии ожидаются небольшие дожди, прогнозируют синоптики.

Небо будет преимущественно облачным, местами ожидается дымка. Будет дуть слабый или умеренный западный, северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью опустится до +5...+9 градусов, днем поднимется до +7...+11 градусов.

В Риге 7 ноября возможен небольшой дождь, ветер западный, северо-западный от слабого до умеренного, температура воздуха ночью и днем - от +7 до +10 градусов.

Галерея: Осенний день в Риге

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