В четверг, 7 ноября, во многих районах Латвии ожидаются небольшие дожди, прогнозируют синоптики.
В четверг ожидается моросящий дождь
Небо будет преимущественно облачным, местами ожидается дымка. Будет дуть слабый или умеренный западный, северо-западный ветер.
Температура воздуха ночью опустится до +5...+9 градусов, днем поднимется до +7...+11 градусов.
В Риге 7 ноября возможен небольшой дождь, ветер западный, северо-западный от слабого до умеренного, температура воздуха ночью и днем - от +7 до +10 градусов.
Галерея: Осенний день в Риге
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