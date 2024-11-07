Россия требует от компании Google несколько ундециллионов рублей. Причем сумма штрафа продолжает расти в геометрической прогрессии. Наказание за блокировку YouTube-аккаунтов российской пропаганды уже превышает все накопленное богатство мира, подсчитал The Washington Post. Rus.Postimees узнал у эксперта по российскому телекому, что происходит.
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К чему Россия готовит мир, требуя от Google штраф, превышающий сумму всех богатств Земли?
В чем смысл российского штрафа в два ундециллиона рублей (10 в 36 степени) для компании Google, нам объяснил телеком-эксперт, админ профильного Telegram-канала "ЗаТелеком" Михаил Климарев.
- Михаил, обывателей впечатляет буквосочетание "два ундециллиона". Причем неустойка продолжает расти, как грибок на питательной почве. Может показаться, что это подготовка к чему-то важному. Например, к блокировке всех сервисов Google в России. К каким новостям Кремль нас всех готовит?