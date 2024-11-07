Кубилюс подчеркнул, что Россия и Китай заметно увеличили свои оборонные бюджеты за последние годы. Если ЕС не примет срочные меры, он рискует оказаться беззащитным перед лицом угроз.

Рассчитывая на поддержку Европарламента, Кубилюс выразил уверенность в необходимости фундаментальной реформы в области европейской обороны. Это требует не просто новых мер, а перемены всей системы. Главный акцент, по его мнению, нужно сделать на укреплении взаимодействия между ЕС и НАТО. ЕС не должен конкурировать с альянсом в вопросах обороны; напротив, его задача - использовать свои возможности для реализации планов НАТО по сдерживанию и защите.

Если Кубилюс займет пост еврокомиссара, то в первые сто дней работы он намерен совместно с высокопоставленным представителем ЕС по внешней политике подготовить стратегический доклад о будущем европейской обороны. В нем будут определены основные задачи сектора, направления для совместных инвестиций и шаги по подготовке ЕС к самым серьезным угрозам.

Важным элементом программы Кубилюса является

повышение объемов военного производства, а также обмен информацией между странами ЕС и НАТО. Единый план производства и совместные закупки, уверен он, помогут оптимизировать расходы, снизить цены и расширить возможности для долгосрочного сотрудничества.

Кубилюс считает, что такие шаги позволят ЕС более рационально использовать ресурсы и направить усилия на развитие совместных оборонных запасов. Это значит, что необходимы как государственные, так и частные инвестиции в исследования и развитие оборонных технологий, от которых будет зависеть долгосрочная безопасность всего блока.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!