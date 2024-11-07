Евросоюз обязан быть готовым к реальной угрозе: Россия может решиться на нападение против одного из участников ЕС. С таким предупреждением на слушаниях в Европарламенте выступил Андрюс Кубилюс, кандидат на пост еврокомиссара по обороне и космосу.
Кубилюс убежден, что укрепление обороны - один из приоритетов для будущей Европейской комиссии. По его словам, Европе следует готовиться к самым разным сценариям, которые включают не только военные столкновения, но и кибератаки, гибридные операции и даже угрозы из космоса.
Кубилюс добавил, что, по разведданным,
Россия может проверить готовность НАТО и ЕС к защите вплоть до конца текущего десятилетия. В условиях потенциальной агрессии, подчеркнул он, ЕС нужно срочно укреплять свои силы. Необходимо не только развивать возможности ответной реакции, но и выработать эффективные меры сдерживания.
Кубилюс затронул и возможное изменение позиций США, подчеркнув, что новая администрация, вероятно, сосредоточит усилия на сдерживании Китая. Это неизбежно отразится на Европе. ЕС, считает он, должен стремиться к большей независимости в области обороны, чтобы быть готовым к новым вызовам, которые не всегда будут касаться американских интересов.
Еще одна серьезная проблема, по мнению Кубилюса, - хроническое недофинансирование оборонных нужд. Евросоюз и его страны давно не выделяют достаточно средств для полноценной подготовки к обороне. "Европейская оборонная индустрия отстает, она не готова к современным вызовам", - заявил Кубилюс. По его оценкам, уже в 2029 году Россия может потратить на оборону больше, чем все страны ЕС вместе взятые. Это несоответствие, считает он, недопустимо для союза, стремящегося сохранить стабильность и безопасность в условиях глобальных перемен.
Кубилюс подчеркнул, что Россия и Китай заметно увеличили свои оборонные бюджеты за последние годы. Если ЕС не примет срочные меры, он рискует оказаться беззащитным перед лицом угроз.
Рассчитывая на поддержку Европарламента, Кубилюс выразил уверенность в необходимости фундаментальной реформы в области европейской обороны. Это требует не просто новых мер, а перемены всей системы. Главный акцент, по его мнению, нужно сделать на укреплении взаимодействия между ЕС и НАТО. ЕС не должен конкурировать с альянсом в вопросах обороны; напротив, его задача - использовать свои возможности для реализации планов НАТО по сдерживанию и защите.
Если Кубилюс займет пост еврокомиссара, то в первые сто дней работы он намерен совместно с высокопоставленным представителем ЕС по внешней политике подготовить стратегический доклад о будущем европейской обороны. В нем будут определены основные задачи сектора, направления для совместных инвестиций и шаги по подготовке ЕС к самым серьезным угрозам.
Важным элементом программы Кубилюса является
повышение объемов военного производства, а также обмен информацией между странами ЕС и НАТО. Единый план производства и совместные закупки, уверен он, помогут оптимизировать расходы, снизить цены и расширить возможности для долгосрочного сотрудничества.
Кубилюс считает, что такие шаги позволят ЕС более рационально использовать ресурсы и направить усилия на развитие совместных оборонных запасов. Это значит, что необходимы как государственные, так и частные инвестиции в исследования и развитие оборонных технологий, от которых будет зависеть долгосрочная безопасность всего блока.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!