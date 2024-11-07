119 аварий за сутки: в Екабпилсе на переходе сбиты двое детей

Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) произошло около 16:00, за рулем автомобиля Citroen находился мужчина 1951 года рождения. Дети получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение.

За прошедшие сутки в Латвии было зарегистрировано 119 ДТП, в авариях пострадали 11 человек. Среди них было четыре пешехода и один велосипедист.

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