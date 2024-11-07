Силиня: Министр сообщения должен показать результаты до принятия бюджета

"Сегодня я не вижу, чтобы Европа готова была выделить финансирование на соединение с Ригой. Тогда этот груз придется взять на себя. Готов ли господин Бришкенс, говоря о важности этого направления, найти и финансовое решение?"

"Проект слишком сложен, чтобы его можно было продвинуть только сменой министра. Я дала ему шанс проявить себя, поскольку он позиционировал себя как специалиста в этом вопросе. Конечно, если потребуется, я оценю его работу по результату", - подытожила премьер-министр.

Оценивая работу министра финансов Арвила Ашераденса ("Новое единство"), Силиня подчеркнула его профессионализм и стратегическое мышление. "Министерство финансов всегда на виду и постоянно подвергается критике, если финансирования меньше, чем ожидали. Если бы кто-то хвалил министра финансов, у меня бы сразу возникли подозрения, что что-то не так", - отметила премьер-министр.

"Арвил - визионер с массой хороших идей, и его идеи нуждаются в сильной команде для реализации. Мы строим работу именно так."

Министр обороны Андрис Спрудс ("Прогрессивные"), по словам Силини, получил в распоряжение отрасль с рекордным уровнем финансирования и огромным общественным вниманием. "Сейчас на оборону выделено более 3% ВВП, что значительно усиливает требования общества к прозрачности и отчетности, а также к решительности и оперативности", - отметила она. "Оборонный сектор сегодня должен работать быстрее, чем привык, и теснее взаимодействовать с другими сферами".

На вопрос о том, справляется ли Спрудс с поставленными задачами, Силиня ответила: "У него много вызовов. Он действительно старается, но порой нужно признать, что некоторые вещи просто невозможны".

Отвечая на вопрос, уверена ли она, что ее правительство продержится до следующих выборов, Силиня подчеркнула, что ее не беспокоит незначительное большинство в Сейме. "Во многих странах Европы правительства работают, не имея даже минимального большинства, и при этом весьма эффективно. Главное - способность к сотрудничеству. Пока мы ее демонстрируем", - добавила премьер-министр.

"Конечно, в коалиции есть более опытные партии, и есть та, для которой это первый срок в правительстве. Перед нами множество вызовов, но это дает нам новые перспективы и позволяет взглянуть на многие вопросы иначе."

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