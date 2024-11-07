Министр транспорта Каспарс Бришкенс ("Прогрессивные") возглавляет одну из самых непростых отраслей, и ему "определенно нужно показать результат к принятию бюджета", заявила премьер-министр Эвика Силиня ("Новое единство") в интервью журналу Ir.
Силиня: Министр сообщения должен показать результаты до принятия бюджета
Оценивая в целом работу министров и в частности - обороны, финансов и транспорта, Силиня особо остановилась на деятельности Бришкенса. "Министр транспорта сталкивается с особыми вызовами. Его работа не всегда соответствует ожиданиям. Я оцениваю людей по результатам, и результат - это именно то, что я надеюсь увидеть", - подчеркнула премьер-министр.
На уточняющий вопрос, поставлен ли Бришкенсу конкретный срок, Силиня ответила, что результат необходимо представить до принятия бюджета. При этом она объяснила, что речь идет в первую очередь о проекте Rail Baltica.
"Мы должны понять, каким будет формат управления проектом, потому что текущий не позволяет оценить его расходы в полном объеме. Каковы издержки? Где возможна экономия? Какой этап рентабельности? Четкой картины пока нет", - пояснила Силиня.
Последний сценарий развития Rail Baltica до 2030 года еще предстоит обсудить в правительстве. "Все хотят, чтобы линия доходила до Риги. Но одно дело - хотеть, другое - иметь возможность построить эту линию. Вопрос в том, сколько это будет стоить и не станет ли проект еще медленнее. И это мой вопрос к господину Бришкенсу", - добавила Силиня.
"Сегодня я не вижу, чтобы Европа готова была выделить финансирование на соединение с Ригой. Тогда этот груз придется взять на себя. Готов ли господин Бришкенс, говоря о важности этого направления, найти и финансовое решение?"
"Проект слишком сложен, чтобы его можно было продвинуть только сменой министра. Я дала ему шанс проявить себя, поскольку он позиционировал себя как специалиста в этом вопросе. Конечно, если потребуется, я оценю его работу по результату", - подытожила премьер-министр.
Оценивая работу министра финансов Арвила Ашераденса ("Новое единство"), Силиня подчеркнула его профессионализм и стратегическое мышление. "Министерство финансов всегда на виду и постоянно подвергается критике, если финансирования меньше, чем ожидали. Если бы кто-то хвалил министра финансов, у меня бы сразу возникли подозрения, что что-то не так", - отметила премьер-министр.
"Арвил - визионер с массой хороших идей, и его идеи нуждаются в сильной команде для реализации. Мы строим работу именно так."
Министр обороны Андрис Спрудс ("Прогрессивные"), по словам Силини, получил в распоряжение отрасль с рекордным уровнем финансирования и огромным общественным вниманием. "Сейчас на оборону выделено более 3% ВВП, что значительно усиливает требования общества к прозрачности и отчетности, а также к решительности и оперативности", - отметила она. "Оборонный сектор сегодня должен работать быстрее, чем привык, и теснее взаимодействовать с другими сферами".
На вопрос о том, справляется ли Спрудс с поставленными задачами, Силиня ответила: "У него много вызовов. Он действительно старается, но порой нужно признать, что некоторые вещи просто невозможны".
Отвечая на вопрос, уверена ли она, что ее правительство продержится до следующих выборов, Силиня подчеркнула, что ее не беспокоит незначительное большинство в Сейме. "Во многих странах Европы правительства работают, не имея даже минимального большинства, и при этом весьма эффективно. Главное - способность к сотрудничеству. Пока мы ее демонстрируем", - добавила премьер-министр.
"Конечно, в коалиции есть более опытные партии, и есть та, для которой это первый срок в правительстве. Перед нами множество вызовов, но это дает нам новые перспективы и позволяет взглянуть на многие вопросы иначе."
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