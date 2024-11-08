Тревога в интересах общества: закону об информировании пять лет

Но проведенные неправительственными организациями и другими институциями инвертации не освобождают Сейм от обязанности самому оценивать данный вопрос. Соответственно, призываем и законодателя периодически взвешивать, является ли конкретное правовое регулирование все еще эффективным и приемлемым, и не надо ли его каким-либо образом совершенствовать.

В завершении

Отмечая пятую годовщину Закона о поднятии тревоги, является очевидным, что в Латвии осуществлены важные шаги в способствовании ответственности и прозрачности. Создание системы поднятия тревоги в Латвии является еще одним подтверждением тому, что при непоколебимом обязательстве и вовлечении всех сторон возможно создать более справедливое и открытое общество.

Смелость информаторов вместе с разработанным для их защиты правовым регулированием имеет положительное влияние на укрепление демократических ценностей. Но работа над системой поднятия тревоги принятием закона далеко не закончена. Непрерывная поддержка, совершенствование правовых актов и культурные изменения все еще важны для обеспечения того, что достигнутое до сих пор не только сохраняется, но и в дальнейшем развивается.

Delna призывает в эту годовщину Закона о поднятии тревоги помнить, что выступление каждого отдельного человека против нарушений, угрожающих интересам общества, укрепляет основы демократического правового государства. Информатор действует не в своих личных, а в интересах общества. Информируя, раскрывая информацию, которую он получил в рамках трудовых отношений, информатор защищает интересы всего общества от угрожающих этому обществу действий.

Статья подготовлена при финансовой поддержке Фонда интеграции общества из средств бюджета Латвийского государства, выделенных Министерству культуры. За статью отвечает "Общество за открытость - Делна".

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