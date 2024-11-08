1 мая 2024 года в Латвии исполнилось пять лет с момента вступления в силу Закона о поднятии тревоги. "Общество за открытость - Делна" (Delna) отмечает, что принятие закона стало существенным шагом в защите свободы слова и защите интересов общества. Закон о поднятии тревоги показывает отношение государства к тому, что поднятие тревоги является действием демократически ответственного гражданина, и общество, и государство это одобряет.
Тревога в интересах общества: закону об информировании пять лет
Наиважнейшим достижением этого специального закона является возможность связать информирование с защитой, а именно, информирование через упомянутые в законе механизмы (каналы) в соответствии с требованиями закона дает доступ к определенной законом правовой защите и гарантиям анонимности.
И хотя этот закон в Сейме был принят 11 октября 2018 года, днем вступления в силу было определено именно 1 мая 2019 года. Подобное условие о вступлении закона в силу, в первую очередь, было принято для того, чтобы предусмотреть разумный период времени для подготовки внедрения требований закона, а также обеспечения одновременного вступления в силу правовых норм, предусматривающих права индивидуума поднимать тревогу на основе правовых норм, определяющих гарантии защиты информаторов.
Delna активно включилось в процесс разработки закона и указало, что недопустима ситуация, в которой закон предусматривает право информаторов информировать о нарушениях, но полноценно не защищает их от отрицательных последствий, возникших в результате поднятия тревоги. К тому же 1 мая, как дата вступления закона в силу, было выбрано и в честь Международного дня трудящихся.
Ранее в своих исследованиях Delna установило, что до принятия Закона о поднятии тревоги правовое регулирование в Латвии, применимое и к случаям поднятия тревоги, было разрозненным как в отношении материального, так и персонального охвата.
В свою очередь, Закон о поднятии тревоги на сегодня регулирует все связанные с поднятием тревоги в Латвии существенные вопросы, обеспечивая создание легко доступных и безопасных механизмов поднятия тревоги и единый охват гарантий защиты. И хотя отдельное урегулирование включено и в другие нормативные акты, в целом законодатель обеспечил то, что урегулирование поднятия тревоги кодифицировано в одном месте, что существенно облегчает как восприятие нормативного урегулирования, так и его применяемость.
Усовершенствование правового урегулирования поднятия тревоги
За эти пять лет регулирование поднятия тревоги многократно совершенствовалось, чтобы обеспечить его соответствие нуждам общества и правовым нормам Евросоюза. Для понимания указываем на главные этапы совершенствования регулирования в Сейме:
- 08.03.2017 Кабинет Министров вносит в Сейм законопроект Закона о поднятии тревоги (Nr.851/Lp12). После тщательного ознакомления, с которым, законопроект 17.05.2018 отвергают и создают альтернативный законопроект Закона о поднятии тревоги (1253/Lp12), разработанный по предложенным экспертами и разными привлеченными лицами уточнениям.
- 11.10.2018 Сейм в третьем и окончательном чтении одобряет законопроект Закона о поднятии тревоги (1253/Lp12). Этот закон вступает в силу 01.05.2019 и образует единое урегулирование в сфере поднятия тревоги.
- 13.09.2019 Кабинет Министров вносит в Сейм законопроект Изменение в законе о поднятии тревоги (Nr. 400/Lp13). Законопроект дополняет существующее регулирование и предусматривает два новых состава административного нарушения (создание неблагоприятных последствий для информатора и его родственников и предоставление заведомо ложных показаний, используя заявление информатора).
- 30.01.2020 Сейм в окончательном чтении одобрил законопроект Изменение в законе о поднятии тревоги (Nr. 400/Lp13), и изменение вступило в силу 25.02.2020.
- 24.09.2021 Кабинет Министров вносит законопроект Закона о поднятии тревоги (Nr. 1167/Lp13) или проект действующего на сегодня закона, чтобы перенять требования директивы Евросоюза и обеспечить соответствующую стандартам Евросоюза систему поднятия тревоги в Латвии.
- 20.01.2022 Сейм принимает второй Закон о поднятии тревоги, который вступает в силу 04.02.2022. Одновременно прежний Закон о поднятии тревоги потерял силу.
Delna одобрительно оценивает то, что существующий Закон о поднятии тревоги обеспечивает соответствие стандартам Евросоюза и признает существенную роль в поднятии тревоги обществ и образований.
Delna напоминает, что
целью Закона о поднятии тревоги является способствование информирования о нарушениях в интересах всего общества
и обеспечение образования механизмов поднятия тревоги, их действия, а также достаточную защиту информаторов.
Верховный суд, анализируя цель регулирования Закона о поднятии тревоги, признал, что информирование о нарушениях направлено на защиту существенных интересов всего общества - на обеспечение верховенства закона, потому для того, чтобы нарушения или преступные деяния не происходили (или по возможности эффективно раскрывались и пресекались), нужны лица, открывающие и фактами подтверждающие то, что на предприятии или в учреждении произошло нарушение закона, правил или процедуры, безхозяйственные действия, растрата или присвоение средств и подобные преступления.
По мнению Delna, для достижения цели закона необходимо периодически пересматривать и оценивать существующее правовое регулирование и практику его применения, чтобы убедиться, что система поднятия тревоги все еще эффективна и обеспечивает соответствующую защиту информаторов.
Как указал Конституционный суд, нормативное регулирование всегда можно совершенствовать, и это особенно необходимо в случаях, связанных с обеспечением основных прав. Поэтому и сейчас Delna проводит работу с существующим правовым регулированием и оценки практики его применения, чтобы, помимо прочего, представить предложения совершенствования правового регулирования соответственно нуждам общества.
Но проведенные неправительственными организациями и другими институциями инвертации не освобождают Сейм от обязанности самому оценивать данный вопрос. Соответственно, призываем и законодателя периодически взвешивать, является ли конкретное правовое регулирование все еще эффективным и приемлемым, и не надо ли его каким-либо образом совершенствовать.
В завершении
Отмечая пятую годовщину Закона о поднятии тревоги, является очевидным, что в Латвии осуществлены важные шаги в способствовании ответственности и прозрачности. Создание системы поднятия тревоги в Латвии является еще одним подтверждением тому, что при непоколебимом обязательстве и вовлечении всех сторон возможно создать более справедливое и открытое общество.
Смелость информаторов вместе с разработанным для их защиты правовым регулированием имеет положительное влияние на укрепление демократических ценностей. Но работа над системой поднятия тревоги принятием закона далеко не закончена. Непрерывная поддержка, совершенствование правовых актов и культурные изменения все еще важны для обеспечения того, что достигнутое до сих пор не только сохраняется, но и в дальнейшем развивается.
Delna призывает в эту годовщину Закона о поднятии тревоги помнить, что выступление каждого отдельного человека против нарушений, угрожающих интересам общества, укрепляет основы демократического правового государства. Информатор действует не в своих личных, а в интересах общества. Информируя, раскрывая информацию, которую он получил в рамках трудовых отношений, информатор защищает интересы всего общества от угрожающих этому обществу действий.
Статья подготовлена при финансовой поддержке Фонда интеграции общества из средств бюджета Латвийского государства, выделенных Министерству культуры. За статью отвечает "Общество за открытость - Делна".
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