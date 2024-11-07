Валерий Меладзе отметит свой день рождения грандиозным концертом в Риге

Романтичный и темпераментный Валерий Меладзе давно заслужил горячую любовь латвийской публики. Череда аншлаговых концертов последних лет - лучшее тому подтверждение. И эти чувства взаимны! Артист относится к своим латвийским поклонникам с большой любовью и особой нежностью. Возможно, именно поэтому он решил отметить свой юбилей именно здесь, разделив радость очень значимого события с рижской публикой.

Талант Валерия Меладзе, а также тематика и душевность его текстов находят отклик в сердцах слушателей всех возрастов - от давних поклонников его творчества до самых маленьких слушателей.

Стоит отметить, что концерты Валерия в последние годы стали настоящим феноменом. Удивительная энергетика, которой артист обменивается с публикой, буквально никого не оставляет равнодушным. Иногда концерты напоминают невероятное караоке, когда тысячи людей в едином порыве поют любимые песни. Его выступления дарят поистине незабываемые ощущения, которые остаются со зрителями еще долгое время после концерта.

Билеты на грандиозный юбилейный концерт Валерия Меладзе в Arena Riga 28 июня - уже в продаже на портале Biļešu Serviss.

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