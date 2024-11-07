Возможный кандидат в мэры Риги от "Согласия" вышел из партии

Морозов заявил, что 12 лет назад, вступив в партию, он видел, что она может построить единое общество, но за последние два года найти компромиссы найти не удалось.

По его словам, "Согласие" не может быть объединяющей силой, способной создать единое политическое общество из населения Латвии.

По неофициальной информации было известно, что "Согласие" планировала выдвинуть Морозова кандидатом в мэры Риги на следующих выборах.

По информации Латвийского телевидения, он может присоединиться к партии, созданной мэром Даугавпилса Андреем Элксниньшем.

Руководитель фракции "Согласие" в Рижской думы Андрей Каменецкий признался агентству LETA, что не разговаривал с Морозовым, поэтому не может прокомментировать информацию.

Он отметил, что выход Морозова из партии не означает его автоматического исключения из фракции Рижской думы. Он подчеркнул, что есть несколько примеров, когда во фракциях Рижской думы работают беспартийные депутаты.

Морозов же заявил, что готов поддержать фракцию "Согласия" Рижской думы в вопросах, где его мнение и мнение фракции совпадают. Однако если его мнение будет иным, то он проголосует иначе, чем "Согласие". Поэтому вполне вероятно, что он станет независимым депутатом.

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