В Украине погиб генерал российской армии Клименко

Ранее информация о его смерти появилась на российских Telegram-каналах.

Клименко был убит 6 ноября, обстоятельства его смерти пока выясняются. Некоторые российские СМИ утверждают, что Клименко "убили", другие - что он "умер".

Клименко был командиром 5-й Донецкой мотострелковой бригады.

Он организовали пыточную в одной из шахт на западной окраине Донецка для своих же солдат. Именно там до смерти пытали "военкора" и пропагандиста Рассела Бентли, а также мобилизованного учителя Владимира Фролова, сообщает интернет-издание "Важные истории".

Он восьмой российский генерал, погибший в полномасштабной войне России против Украины.

Родственники нескольких российских солдат обвинили Клименко в том, что он отправлял своих подчиненных в "мясные атаки", а также игнорировал пытки и систематические нарушения прав солдат в своем подразделении.

Он также заставил солдат сдать зарплату и выплаты за ранения своим командирам.

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