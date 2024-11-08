В жилом доме на Саркандаугаве произошел пожар: один человек погиб

Вызов в VUGD поступил около 9:00. Сообщалось, что в двухэтажном жилом доме открытым пламенем горят второй этаж и чердак.

На месте происшествия пожарные обнаружили, что горят две квартиры площадью 20 и 10 квадратных метров, коридор площадью 20 кв. м, внешняя стена площадью 5 кв. м, а также крыша и чердак площадью 10 кв. м. Общая площадь пожара составила 65 кв. м. Пожар удалось локализовать, но работы на месте происшествия продолжаются.

Шесть человек эвакуировались из здания до прибытия VUGD. Пожарные вывели еще трех человек. Одного человека спасли с горящего второго этажа с помощью раздвижной лестницы. Также один человек был эвакуирован из горящей квартиры до приезда спасателей. Их обоих передали сотрудникам скорой помощи.

При проверке помещений было также найдено тело погибшего.

Здание осмотрит представитель строительного управления, чтобы проверить безопасность конструкций.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!