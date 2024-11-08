"Перед нами стоит множество задач. С момента нашей последней встречи в таком формате произошла значительная эскалация российской войны. И именно Россия спровоцировала эту эскалацию", - сказал президент, выступая на саммите.

"Северная Корея сейчас, по сути, ведет войну в Европе. Северокорейские солдаты пытаются уничтожать наших людей на европейской территории", - продолжил он.

"После июльского саммита Европейского политического сообщества в Великобритании было много разговоров о необходимости быть более мягкими с Путиным, отступить, продемонстрировать готовность к "уступкам", - напомнил Зеленский.

"Каков следующий шаг? Европа должна добиваться расположения и [северокорейского лидера] Ким Чен Ына в надежде, что он даст Европе мир?" - спросил президент Украины.

"Мир - это награда только для сильных. Вот почему сильной Европе нет альтернативы. А для силы важно единство", - добавил Зеленский.

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