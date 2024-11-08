По делу о трагической смерти Лиама Пейна задержаны три человека

В ходе расследования трем людям выдвинуты обвинения в преступной деятельности - в оставлении человека без присмотра, что привело к смерти, и поставке наркотиков.

В ходе расследования были тщательно проверены более 800 часов видеоматериалов с гостиничных и уличных камер видеонаблюдения.

В этом процессе принимали участие сотрудники прокуратуры, специалисты управления специальных расследований и отдела технологического обеспечения. Кроме того, была проведена экспертиза данных мобильного телефона музыканта. Были проанализированы его звонки и текстовые сообщения, а также переписка в приложениях и социальных сетях.

Первый из обвиняемых обычно был вместе с Пейном и обвиняется в "оставлении человека без присмотра, что привело к смерти" - за это грозит лишение свободы на срок от пяти до 15 лет. Лицо также поставляло наркотические вещества.

Второй обвиняемый - работник гостиницы, он обвиняется в двух зарегистрированных поставках кокаина Пейну во время его пребывания в гостинице.

Третий обвиняемый - также поставщик наркотиков - обвиняется в двух поставках кокаина, которые были задокументированы 14 октября в разное время.