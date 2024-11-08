16 октября в результате трагического происшествия погиб бывший музыкант группы One Direction Лиам Пейн. Обвинения в связи со смертью музыканта выдвинуты трем лицам.
По делу о трагической смерти Лиама Пейна задержаны три человека
В ходе расследования трем людям выдвинуты обвинения в преступной деятельности - в оставлении человека без присмотра, что привело к смерти, и поставке наркотиков.
В ходе расследования были тщательно проверены более 800 часов видеоматериалов с гостиничных и уличных камер видеонаблюдения.
В этом процессе принимали участие сотрудники прокуратуры, специалисты управления специальных расследований и отдела технологического обеспечения. Кроме того, была проведена экспертиза данных мобильного телефона музыканта. Были проанализированы его звонки и текстовые сообщения, а также переписка в приложениях и социальных сетях.
Первый из обвиняемых обычно был вместе с Пейном и обвиняется в "оставлении человека без присмотра, что привело к смерти" - за это грозит лишение свободы на срок от пяти до 15 лет. Лицо также поставляло наркотические вещества.
Второй обвиняемый - работник гостиницы, он обвиняется в двух зарегистрированных поставках кокаина Пейну во время его пребывания в гостинице.
Третий обвиняемый - также поставщик наркотиков - обвиняется в двух поставках кокаина, которые были задокументированы 14 октября в разное время.
В сообщении детально описано расследование прокуратуры по дням, которые Пейн находился в гостинице, в частности, с 13 по 16 октября.
Галерея: Скорбящие фанаты у гостиницы, с балкона которой упал Лиам Пейн
Как уже сообщалось, 16 октября Лиам Пейн, участник группы One Direction, упал с балкона третьего этажа своего гостиничного номера в Буэнос-Айрес, Аргентина. В обществе появились различные предположения о загадочных обстоятельствах его смерти. Однако частичное вскрытие обнаружило в организме музыканта несколько веществ, таких как "розовый кокаин", часто представляющий собой смесь различных наркотиков, обычно включающую метамфетамин, кетамин, MDMA, кокаин, бензодиазепин и крэк. Кроме того, СМИ сообщали, что в гостиничном номере Пейна была найдена алюминиевая трубка, которая, возможно, использовалась для употребления наркотиков.
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