Последние часы рабочей недели - самое время узнать, чем отметился этот день. Перед тем как окунуться в выходные, держите короткую подборку главных событий пятницы, 8 ноября, - от RUS TVNET.
Главное за 8 ноября ⟩ Латвийские политики об избрании Трампа, трагический пожар в Риге и неприятный прогноз синоптиков
Новости Латвии:
Последний аспект, который хотелось бы обсудить в контексте избрания президентом США Дональда Трампа - это то, как на это отреагировали латвийские политики. Ведь им придется напрямую столкнуться с изменениями в американской политике. Давайте же пробежимся по соцсетям представителей главных политических партий Латвии.
На следующей неделе в Латвии ожидается похолодание и, по прогнозам синоптиков, временами будут идти дожди.
Совет сотрудничества сельскохозяйственных организаций Латвии (LOSP) требует ответственное руководство пересмотреть решение об установке киоска самообслуживания в здании Сейма. О причинах своего недовольства LOSP сообщает порталу TVNET.
Значительная часть обучающихся в Латвии иностранцев - граждане третьих стран, больше всего - из Индии, пишет газета Diena.
Один человек погиб и двое пострадали в результате пожара в жилом доме в рижском районе Саркандаугава утром в пятницу, 8 ноября, сообщила пресс-секретарь Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Виктория Грибусте.
После взрыва газа в жилом доме на улице Гауйиенас, 9, на Саркандаугаве часть здания временно признана непригодной для проживания. Жителям некоторых квартир в возвращении домой пока отказано, сообщает Рижская дума.
Латвийский футбольный клуб RFS сыграл вничью с бельгийским "Андерлехтом" на стадионе "Даугава". Рижане заработали два очка в четырех играх группового турнира Лиги Европы УЕФА.
Прокуратура предъявила студенту колледжа обвинение в хранении почти полкилограмма взрывчатки и подготовке к террору, сообщает агентство LETA.
За рубежом:
Испанские СМИ сообщают о новых наводнениях, обрушившихся на провинцию Жирона в Каталонии на северо-востоке страны. О жертвах не сообщается, но на видео, опубликованном местным журналистом, видно, как поток воды несется по улицам города Кадакес, а в нем плывут по меньшей мере 30 автомобилей.
16 октября в результате трагического происшествия погиб бывший музыкант группы One Direction Лиам Пейн. Обвинения в связи со смертью музыканта выдвинуты трем лицам.
На пресс-конференции Валдайского форума президент РФ прокомментировал итоги выборов в США и заявил, что мог бы позвонить Дональду Трампу.
Апелляционный военный суд в России 7 ноября оставил в силе приговор старшекласснику Арсению Турбину. Ему было 15 лет, когда суд отправил его на пять лет в воспитательную колонию за то, что следствие сочло "участием в деятельности террористической организации". В психиатрической клинике его оппозиционные взгляды сочли "расстройством поведения". Би-би-си рассказывает, что известно об одном из самых юных политзаключенных России.
После нападения палестинских сторонников на израильских футбольных фанатов в Амстердаме Израиль направляет самолеты для эвакуации последних из нидерландской столицы.
Война России против Украины обострилась, потому что Северная Корея теперь фактически воюет в Европе, пытаясь уничтожить украинцев на европейской земле, заявил президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского политического сообщества.
Многоквартирный дом в Киеве, в котором живет посол Эстонии в Украине Аннели Кольк, в четверг утром подвергся атаке российских беспилотников.
Избранный президент США Дональд Трамп в четверг, 7 ноября, объявил, что после его вступления в должность главой администрации Белого дома станет Сьюзан Уайлс, которая была в числе руководителей его предвыборной кампании.
Интересное чтиво:
Обычно просят вспомнить столицу страны, но в этот раз все будет наоборот! Проверьте себя!
Хорошо разогретая сковорода помогает карамелизировать белок, создает хрустящую корочку с кремовой серединкой у картофеля. Однако это залог успеха не в 100% случаев, а примерно в 90%, потому что бывают исключения, когда действительно не нужно нагревать сковороду перед жаркой.
"Это происходило у них на виду. Это происходило каждый день. И они знали, кто и когда это делает", - рассказывает в TikTok Анна, которая некоторое время назад несколькими видео вызвала ажиотаж в соцсети. Женщина утверждает, что 17 лет назад ее сексуально использовали в 7-м отделении Детской больницы "Гайльэзерс" (сейчас - 7-е отделение детской психиатрии Детской клинической университетской больницы). Женщина также утверждает, что получила большое количество писем об идентичных случаях в связи с происходящим именно в 7-м отделении. Рассказываем, какие утверждения прозвучали на видео и что по этому поводу говорят в Детской больнице.
Несколько дней назад, зайдя в свою ленту в Facebook, я заметила привлекательную для многих рекламу - большая коробка одежды из интернет-магазина Shein за 2 евро. Обещают всем, кто заполнит анкету. И в комментариях люди поспешили выкладывать фото с полученными коробками Shein, наполненными одеждой. Рассказываем, что это за коробки.
Писатель-сатирик Виктор Шендерович готовится привезти в Эстонию свою пьесу, которую в "Русском театре" прочтут в том числе актриса Юлия Ауг и журналистка Елена Соломина. Пьеса отправится и в Латвию, пишет Rus.Postimees.
В 2013 году началась история о фильме, которую кто-то в тогдашней прессе сравнил со строительством памятника Свободы - то есть фильм должен был быть снят на пожертвованные народом средства. Конечно, сравнение было жалким преувеличением. Но люди жертвовали. Фильм Singing Nation ("Поющий народ") о Празднике песни и танца надо снять! Прошло 11 лет. Что случилось с фильмом? И куда пропали пожертвования?
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