Война России против Украины обострилась, потому что Северная Корея теперь фактически воюет в Европе, пытаясь уничтожить украинцев на европейской земле, заявил президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского политического сообщества.

Многоквартирный дом в Киеве, в котором живет посол Эстонии в Украине Аннели Кольк, в четверг утром подвергся атаке российских беспилотников.

Избранный президент США Дональд Трамп в четверг, 7 ноября, объявил, что после его вступления в должность главой администрации Белого дома станет Сьюзан Уайлс, которая была в числе руководителей его предвыборной кампании.

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Обычно просят вспомнить столицу страны, но в этот раз все будет наоборот! Проверьте себя!

Хорошо разогретая сковорода помогает карамелизировать белок, создает хрустящую корочку с кремовой серединкой у картофеля. Однако это залог успеха не в 100% случаев, а примерно в 90%, потому что бывают исключения, когда действительно не нужно нагревать сковороду перед жаркой.