ВИДЕО Мошенники выманили у пожилой рижанки почти 15 тысяч евро

Поверив в правдоподобие ситуации, женщина стала следовать указаниям. Вскоре с ней связались еще двое злоумышленников, которые, сменяя друг друга, представлялись сотрудниками различных крупных компаний, которые Сармите хорошо знала и доверяла им.

Выполняя инструкции незнакомцев, пенсионерка, не подозревая обмана, постепенно лишилась почти 15 тысяч евро. Об этой истории сообщает передача Bez Tabu на телеканале TV3.

Первому мошеннику Сармите передала свои личные данные, включая имя, фамилию и персональный код. Затем последовали новые звонки: на этот раз звонившие представлялись сотрудниками Smart-ID. Они убедили женщину продолжить действия, якобы необходимые для подтверждения ее данных.

Последний звонок поступил через WhatsApp, и для доверия звонивший даже появился на видеосвязи, показав свое лицо. Представившись сотрудником службы безопасности банка Luminor, он заявил, что мошенники уже якобы пытались взломать ее банковские счета, и попросил женщину оказать содействие. Этот "представитель банка" заверил, что все его действия направлены исключительно на защиту ее средств.

После этого инцидента с банковского счета Сармите исчезли все средства - 15 тысяч евро.

В Государственной полиции уточняют, что, по предварительным данным, женщине не раз звонили злоумышленники, представляясь сотрудниками Tele2, Smart-ID и банка Luminor. Следуя инструкциям, она передала им свои личные данные, а затем с помощью кода Smart-ID подтвердила переводы денег на счета, указанные мошенниками. К тому же она отправила банковскую карту на некий адрес, также продиктованный по телефону.

Когда женщина поняла, что стала жертвой аферы, она немедленно обратилась в банк, однако ей сообщили, что вернуть средства уже невозможно.

Видео: сюжет Bez tabu

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