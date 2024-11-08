ВИДЕО Жильцы рассказали о трагическом взрыве на Саркандаугаве

Эдгар, один из жителей дома, рассказал, что причиной пожара стал взорвавшийся в квартире на втором этаже газовый баллон.

"Взрыв был такой силы, что меня буквально подбросило на кровати", - говорит он.

Сигнал о пожаре поступил в Государственную пожарно-спасательную службу (VUGD) около 9 утра. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что огонь распространился на второй этаж и чердак дома, охватив помещения открытым пламенем.

По оценке спасателей, пламя уничтожило два помещения: одно площадью 20 квадратных метров и другое - 10 квадратных метров. Сгорели также коридор на 20 кв. м, часть наружной стены на 5 кв. м, а также крыша и чердачные конструкции на площади 10 кв. м. В общей сложности пожар охватил 65 квадратных метров. Огонь уже локализован, но работы на месте продолжаются.

До прибытия спасателей самостоятельно эвакуировались шесть человек. Пожарные вывели из здания еще троих. Одного жильца со второго этажа удалось спасти с помощью выдвижной лестницы, еще один человек выбрался из горящей квартиры до приезда пожарных. Обоих пострадавших передали в руки медиков скорой помощи.

Позднее, при осмотре здания, спасатели нашли погибшего человека. Им оказалась жительница дома.

Видео: сюжет Degpunktā

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!