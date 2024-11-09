Несколько водителей BMW серьезно превысили скорость движения и получили большие штрафы

По данному делу были возбуждены два дела об административных правонарушениях, одно из которых - за превышение разрешенной скорости движения, другое - за неиспользование ремня безопасности во время движения.

Водитель транспортного средства был оштрафован на 1150 евро и лишен права управления транспортным средством на десять месяцев, а также получил штраф в размере 30 евро за непристегнутый ремень безопасности.

30 октября в 18:18 в Елгаве, проезжая по улице Рубеню, сотрудники Государственной полиции заметили, что автомобиль марки BMW двигался со скоростью 123 км/ч., в месте, где разрешена скорость 50 км/ч. В этом случае превышение разрешенной скорости движения на 73 км/ч.

Транспортное средство было остановлено, и при проверке личности водителя выяснилось, что за рулем также сидел молодой человек 2003 года рождения.

В данном случае был возбужден процесс об административном правонарушении и наложен штраф в размере 1250 евро, а также водитель был лишен права управления транспортным средством на 12 месяцев.

Государственная полиция призывает водителей автомобилей не проявлять безрассудство и помнить, что превышение разрешенной скорости движения, а также несоблюдение других правил дорожного движения ставит под угрозу безопасность не только самого водителя, но и других участников дорожного движения.

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