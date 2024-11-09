В октябре Государственная полиция остановила нескольких водителей BMW под Елгавой, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.
Несколько водителей BMW серьезно превысили скорость движения и получили большие штрафы
При проведении мониторинга дорожного движения в Елгаве полиция зафиксировала водителя автомобиля марки BMW, который ехал со скоростью 123 км/ч, где разрешенная скорость движения составляет 50 км/ч.
Также в Елгавском крае был остановлен еще один водитель BMW, который ехал со скоростью 111 км/ч в населенном пункте, а также нарушил еще одно правило дорожного движения.
В обоих случаях на водителей был наложен штраф в размере более 1000 евро, а также было запрещено управлять автомобилем - в одном случае на десять месяцев, а в другом - водитель был лишен права, и восстановить их можно будет только через 12 месяцев.
16 октября в 11:49 в Елгавском крае внимание сотрудников Государственной полиции привлек автомобиль марки BMW, который ехал со скоростью 111 км/ч в месте, где разрешенная скорость движения - 50 км/ч. Так, разрешенная скорость движения была превышена на 61 км/ч.
Правоохранители остановили автомобиль и при проверке личности водителя было установлено, что за рулем сидел молодой человек 2003 года рождения, который при управлении транспортным средством нарушил еще одно правило - не был пристегнут ремнем безопасности.
По данному делу были возбуждены два дела об административных правонарушениях, одно из которых - за превышение разрешенной скорости движения, другое - за неиспользование ремня безопасности во время движения.
Водитель транспортного средства был оштрафован на 1150 евро и лишен права управления транспортным средством на десять месяцев, а также получил штраф в размере 30 евро за непристегнутый ремень безопасности.
30 октября в 18:18 в Елгаве, проезжая по улице Рубеню, сотрудники Государственной полиции заметили, что автомобиль марки BMW двигался со скоростью 123 км/ч., в месте, где разрешена скорость 50 км/ч. В этом случае превышение разрешенной скорости движения на 73 км/ч.
Транспортное средство было остановлено, и при проверке личности водителя выяснилось, что за рулем также сидел молодой человек 2003 года рождения.
В данном случае был возбужден процесс об административном правонарушении и наложен штраф в размере 1250 евро, а также водитель был лишен права управления транспортным средством на 12 месяцев.
Государственная полиция призывает водителей автомобилей не проявлять безрассудство и помнить, что превышение разрешенной скорости движения, а также несоблюдение других правил дорожного движения ставит под угрозу безопасность не только самого водителя, но и других участников дорожного движения.
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