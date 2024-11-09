Бейонсе обошла Jay-Z по числу номинаций на "Грэмми", поставив новый рекорд

Однако, хотя на победу в самой желанной категории «лучший альбом года» ее пластинки претендовали четырежды, именно в этой номинации ей до сих пор никак не удавалось победить.

Jay-Z даже попенял за это членам жюри академии, принимая от них награду за общий вклад в музыкальный бизнес.

«Я не хочу смущать эту молодую леди, — сказал он в присутствии Beyonce. — Но у нее больше „Грэмми“, чем у всех остальных, и она никогда не выигрывала альбом года».

Тейлор Свифт и Сабрина Карпентер Фото: Getty Images

В этом году основную конкуренцию Бейонсе составит Тейлор Свифт, пластинки которой уже побеждали в категории «Альбом года» четыре раза — больше, чем кто-либо.

Последний альбом певицы The Tortured Poets Department, продержавшийся на первой строчке хит-парада Billboard целых 15 недель, может довести этот рекорд до пяти.

Среди других претендентов на главный приз — Charli XCX со своей пластинкой Brat, и многолетняя любимица «Грэмми» Билли Айлиш со сложным и экспериментальным третьим студийным альбомом Hit Me Hard And Soft.

Более неожиданным стало появление в списке номинантов рэпера (в прошлом он выступал в составе дуэта Outkast) Andre 3000, чей инструментальный флейтовый альбом New Blue Sun обошел таких вероятных номинантов, как Ариана Гранде и Post Malone.

Победители этого года будут объявлены на церемонии в Лос-Анджелесе 2 февраля следующего года.