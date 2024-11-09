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Стало известно, где и когда в Риге откроют публичный каток

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Каток. Иллюстративное фото
Каток. Иллюстративное фото Фото: DimaBerlin/Shutterstock

Начиная с декабря на территории Эспланады в Риге будет работать публичный каток. Об этом сообщает портал LSM+ со ссылкой на Рижскую думу.

В Рижской думе отметили, что строительство катка уже началось, вокруг клумбы роз у памятника Райнису.

Планируется, что каток будет работать до 1 марта 2025 года, но точно время работы катка будет зависеть от метеорологических условий.

Сообщается, что если приходить со своими коньками, то можно будет кататься бесплатно.

Также на месте будет работать прокат коньков и другого инвентаря. Будет оборудована обогреваемая раздевалка и туалет.

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