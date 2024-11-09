Стало известно, где и когда в Риге откроют публичный каток

В Рижской думе отметили, что строительство катка уже началось, вокруг клумбы роз у памятника Райнису.

Планируется, что каток будет работать до 1 марта 2025 года, но точно время работы катка будет зависеть от метеорологических условий.

Сообщается, что если приходить со своими коньками, то можно будет кататься бесплатно.

Также на месте будет работать прокат коньков и другого инвентаря. Будет оборудована обогреваемая раздевалка и туалет.

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