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Редактор дня:
Sergejs Tihomirovs

Пентагон разрешил военным подрядчикам работать в Украине

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Фото: Reuters/ScanPix

Пентагон ослабляет ограничения, чтобы позволить небольшому количеству частных американских оборонных компаний работать в Украине, помогая ремонтировать и обслуживать военную технику, заявили американские чиновники.

По словам официальных лиц, они будут находиться далеко от линии фронта и не будут участвовать в боевых действиях. По словам официальных лиц, в настоящее время Министерство обороны США объявляет конкурс.

За последние два года Украина получила американское вооружение и технику, в том числе несколько сложных систем, на миллиарды долларов.

В большинстве случаев представители вооруженных сил США и их союзников предоставляют консультации по техническому обслуживанию в режиме реального времени, используя телефоны и планшеты для общения в зашифрованных чатах с украинскими силами.

По словам чиновников, Пентагон теперь разрешил подрядчикам посещать Украину, поскольку ремонт некоторой техники, в том числе истребителей F-16 и систем ПВО, требует высокотехнологичных знаний.

Официальные лица заявили, что привлечение подрядчиков обеспечит быстрый ремонт оружия, чтобы украинские силы могли продолжать использовать его в бою.

По словам чиновников, компании будут нести ответственность за безопасность своих сотрудников.

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