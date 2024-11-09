Пентагон разрешил военным подрядчикам работать в Украине

По словам официальных лиц, они будут находиться далеко от линии фронта и не будут участвовать в боевых действиях. По словам официальных лиц, в настоящее время Министерство обороны США объявляет конкурс.

За последние два года Украина получила американское вооружение и технику, в том числе несколько сложных систем, на миллиарды долларов.

В большинстве случаев представители вооруженных сил США и их союзников предоставляют консультации по техническому обслуживанию в режиме реального времени, используя телефоны и планшеты для общения в зашифрованных чатах с украинскими силами.

По словам чиновников, Пентагон теперь разрешил подрядчикам посещать Украину, поскольку ремонт некоторой техники, в том числе истребителей F-16 и систем ПВО, требует высокотехнологичных знаний.

Официальные лица заявили, что привлечение подрядчиков обеспечит быстрый ремонт оружия, чтобы украинские силы могли продолжать использовать его в бою.

По словам чиновников, компании будут нести ответственность за безопасность своих сотрудников.

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