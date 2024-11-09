Возле поликлиники не хватает парковочных мест; пациенты возмущаются

В редакцию Bez Tabu обратилась Дана из Лиепаи, мама маленького ребенка, которая часто ходит с ребенком в поликлинику. Она выразила недоумение по поводу нехватки парковочных мест около поликлиники.

"На улице возле поликлиники не хватает мест, их сложно найти на близлежащих улицах. Это очень хлопотно! Тяжело приходится не только мамам с детьми, но и пожилым людям. Конечно, это хлопотно для всех. Как будто ты пришел за 10 минут до назначенного времени, но в итоге опоздал на 15 минут, потому что ездишь по Лиепае в поисках места", - поделилась Дана.

Посетители медучреждения подчеркивают, что хотят припарковаться поближе к поликлинике не из-за необоснованной прихоти, а по объективным причинам, отметила Дана.

Программа встретила в медицинском учреждении мужчину, который только что вышел из поликлиники и понял, что его оштрафовали за парковку автомобиля перед знаком "Парковка". Он также выразил недоумение по поводу отсутствия парковочных мест в непосредственной близости от поликлиники.

В Лиепайской думе пояснили программе, что будет сложно выделить больше мест для автомобилей непосредственно возле конкретного медицинского учреждения в старом городе.

Водители, не направляющиеся в медицинское учреждение, также паркуют свои автомобили на улице, идущей вдоль поликлиники. На вопрос, нельзя ли выделить эти места только для посетителей поликлиники, представитель муниципалитета ответил отрицательно. Он указал, что в старом городе, чуть дальше от поликлиники мест для парковки довольно много.

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Видео: Сюжет программы Bez Tabu

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