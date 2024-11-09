В Восточной больнице рассказали, к каким врачам самые длинные очереди

Самое длительное ожидание на оплачиваемые государством амбулаторные услуги сейчас у ревматолога, кардиолога и эндокринолога, к которым ближайшая запись, оплаченная государством, возможна лишь в марте следующего года.

Что касается плановых операций, на которые государственные квоты на этот год уже закончились, то Восточная больница предлагает провести их за счет пациента или запланировать на первые месяцы следующего года.

В RAKUS подчеркивают, что полностью обеспечивает все виды неотложной помощи и онкологического лечения для всех пациентов, независимо от объема выделенных квот.

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