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В Восточной больнице рассказали, к каким врачам самые длинные очереди

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Фото: Līga Gredzena/LETA

Календарь записи на амбулаторные приемы в Рижской Восточной клинической университетской больнице (RAKUS) уже к концу лета был заполнен до конца года, сообщили в больнице. 

Самое длительное ожидание на оплачиваемые государством амбулаторные услуги сейчас у ревматолога, кардиолога и эндокринолога, к которым ближайшая запись, оплаченная государством, возможна лишь в марте следующего года.

Что касается плановых операций, на которые государственные квоты на этот год уже закончились, то Восточная больница предлагает провести их за счет пациента или запланировать на первые месяцы следующего года.

В RAKUS подчеркивают, что полностью обеспечивает все виды неотложной помощи и онкологического лечения для всех пациентов, независимо от объема выделенных квот.

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