Гаагский суд проведет расследование в отношении прокурора, выдавшего ордер на арест Путина

Согласно внутреннему документу, распространенному между странами-членами МУС, Хана попросили временно покинуть свой пост и воздержаться от участия в работе суда в Гааге, пока идет расследование. Сам Хан категорически отрицает все выдвинутые против него обвинения.

По информации источника Reuters, Ассамблея стран-участниц, являющаяся структурой руководства МУС, на встрече 7 ноября одобрила внешнее расследование. Источник также отметил, что предполагаемый потерпевший ранее выражал сомнения в независимости внутренней структуры суда, которая изначально должна была рассмотреть это дело.

Отвечая на вопросы Reuters, офис Карима Хана рекомендовал журналистам связаться с его адвокатами, однако представители защиты пока не ответили.

Ранее Ассамблея стран-членов Римского Устава заявила, что располагает информацией о неподобающем поведении прокурора в отношении одной из сотрудниц его офиса. Подробности утверждений не уточнялись. В конце октября официальные лица МУС сообщили изданию The Guardian, что Хан якобы приставал к 30-летней коллеге, а после того, как она озвучила обвинения, прокурор и его коллеги попытались убедить девушку отозвать свои требования. Четыре источника утверждают, что Хан оказывал давление на потерпевшую, общаясь с ней и по телефону, и очно.

В марте 2023 года по ходатайству Карима Хана Международный уголовный суд выдал ордера на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, обвиняемых в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию.

В мае 2024 года Хан запросил ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны Израиля Йоава Галанта и трех впоследствии ликвидированных лидеров ХАМАС. Он обвинил Нетаньяху и Галанта в военных преступлениях и преступлениях против человечества, совершенных в секторе Газа, однако ордера на их арест до сих пор не выданы.

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