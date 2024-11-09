Мир все еще реагирует на избрание Дональда Трампа президентом США, особенно в этом плане переживает Украина и ее сторонники. В Латвии же пытаются выяснить, сколько стоила поездка депутатов Рижской думы в Японию и переживают из-за забитого календаря на амбулаторные приемы. Об этих и других новостях читайте в ежедневной подборке от RUS TVNET.
Главное за 9 ноября ⟩ Очереди в больницу, продажа недвижимости Тиммы и мнение команды Трампа о Крыме
Новости Латвии:
Против мужчины, совершившего этим летом действия сексуального характера в отношении девятилетней девочки в Риге, возбуждено уголовное дело. Хотя судебное заседание, на котором будет определено наказание, состоится через несколько месяцев, мужчина уже находится под стражей и изолирован от окружающего общества, сообщает программа Degpunktā.
Календарь записи на амбулаторные приемы в Рижской Восточной клинической университетской больнице (RAKUS) уже к концу лета был заполнен до конца года, сообщили в больнице.
На этой неделе депутаты Рижской думы отправились в Японию, чтобы встретиться с руководством города Кобе и отпраздновать 50-летие побратимства Риги и Кобе. Муниципалитет профинансировал поездку девяти из 20 членов делегации, сообщает Dienas ziņas.
Мошенники регулярно меняют и адаптируют свои схемы, а в последние недели телефонные мошенники звонят под видом операторов мобильной связи с целью выудить у жертв различные персональные данные, например, информацию о доступе к онлайн-банку, что в дальнейшем позволяет украсть деньги. Эксперты объясняют, как действовать в такой ситуации и защититься от телефонных мошенников.
Недвижимость баскетболиста Яниса Тиммы в Риге продается с электронного аукциона по просьбе его бывшей жены Саны Оши.
Интернет-банк и мобильное приложение SEB banka в данный момент не работают, сказано на сайте банка.
За рубежом:
Международный уголовный суд (МУС) начнет расследование в отношении главного прокурора по военным преступлениям МУС Карима Хана, подозреваемого в сексуальных домогательствах, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на два информированных источника.
Страны НАТО, Украина, Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея и Япония резко осудили действия России и КНДР, назвав их серьезной эскалацией войны в Украине.
Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что в октябре потери России в войне в Украине достигли новых величин.
В ночь на субботу, 9 ноября, украинские дроны атаковали Алексинский химический завод в Тульской области, который производит порох и боеприпасы для российских войск. Об этом сообщил источник в Службе безопасности Украины (СБУ).
Глава отдела по борьбе с экономическими преступлениями Главного управления Национальной полиции Испании арестован по подозрению в незаконном обороте наркотиков, отмывании денег и взяточничестве, сообщили в пятницу, 8 ноября, испанские СМИ.
Новая администрация Дональда Трампа намерена сосредоточиться на достижении мира в Украине, а не давать ей возможность вернуть оккупированные Россией территории, сообщил Би-би-си старший советник Трампа Брайан Ланза.
Интересное чтиво:
Несмотря на снижение ставок по кредитам и некоторое улучшение экономической ситуации в странах-партнерах по экспорту, первые новости о показателях латвийской экономики в третьем квартале этого года даже очень печальны по сравнению с тем, что мы могли бы ожидать.
"Я думаю, запрещать нельзя", - о запрете российских телеканалов на территории Латвии высказался журналист LTV Эвалд Дукуль, который стал гостем программы "Кто вам платит?" на RUS TVNET.
23-летняя женщина в соцсетях шокировала всех сообщением, что за последние 14 часов у нее был секс со 101 мужчиной! Это звучит как сюжет для фильма 18+++, однако она, называющая себя "матрасной актрисой" OnlyFans, утверждает, что каждая встреча была даже приятной. "Мне нравится секс". Правда ли это, не наносит ли таким образом женщина себе физический и моральный вред? Как насчет свободы своего тела и выбора? Может быть, это психические нарушения? Опросили нескольких экспертов в области секса в Латвии (Элину Засере, Даце Кресу и Эву Гулбе), попросив их прокомментировать этот факт.
"Когда кассир провел купюру через аппарат раз пять, я уже подумала: о нет, аппарат точно сломан", - рассказала женщина, описывая свой поход в магазин, который закончился неожиданным образом.
Республиканец Дональд Трамп одержал историческую победу на 47-х президентских выборах в США, победив представителя от демократов Камалу Харрис и пообещав восстановить "американскую мечту" и улучшить экономические показатели страны. Трамп объявил о своей победе на выборах спустя несколько часов, когда стало ясно, что ему не хватает всего нескольких голосов до необходимых 270 голосов выборщиков. Мы собрали несколько странных фактов об образе жизни Трампа, которые могут вас удивить.
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