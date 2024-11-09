Главное за 9 ноября Очереди в больницу, продажа недвижимости Тиммы и мнение команды Трампа о Крыме

"Я думаю, запрещать нельзя", - о запрете российских телеканалов на территории Латвии высказался журналист LTV Эвалд Дукуль, который стал гостем программы "Кто вам платит?" на RUS TVNET.

23-летняя женщина в соцсетях шокировала всех сообщением, что за последние 14 часов у нее был секс со 101 мужчиной! Это звучит как сюжет для фильма 18+++, однако она, называющая себя "матрасной актрисой" OnlyFans, утверждает, что каждая встреча была даже приятной. "Мне нравится секс". Правда ли это, не наносит ли таким образом женщина себе физический и моральный вред? Как насчет свободы своего тела и выбора? Может быть, это психические нарушения? Опросили нескольких экспертов в области секса в Латвии (Элину Засере, Даце Кресу и Эву Гулбе), попросив их прокомментировать этот факт.

"Когда кассир провел купюру через аппарат раз пять, я уже подумала: о нет, аппарат точно сломан", - рассказала женщина, описывая свой поход в магазин, который закончился неожиданным образом.

Республиканец Дональд Трамп одержал историческую победу на 47-х президентских выборах в США, победив представителя от демократов Камалу Харрис и пообещав восстановить "американскую мечту" и улучшить экономические показатели страны. Трамп объявил о своей победе на выборах спустя несколько часов, когда стало ясно, что ему не хватает всего нескольких голосов до необходимых 270 голосов выборщиков. Мы собрали несколько странных фактов об образе жизни Трампа, которые могут вас удивить.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!