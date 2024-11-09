Новая администрация Дональда Трампа намерена сосредоточиться на достижении мира в Украине, а не давать ей возможность вернуть оккупированные Россией территории, сообщил Би-би-си старший советник Трампа Брайан Ланза.
Советник Трампа: мы не будем помогать Украине вернуть Крым
Он сказал, что администрация Трампа попросит президента Украины Владимира Зеленского представить свою версию с "реалистичным видением мира". "Если Зеленский говорит, что мир наступит только когда будет возвращен Крым, у нас есть новости президенту Зеленскому: Крыма больше нет", - сказала Ланза в программе World Service Weekend на "Би-би-си".
Ланза не упомянул другие оккупированные Россией территории на востоке Украины, но сказал, что возвращение Крыма не является "реалистичным" и "не является целью США".
Ланза добавил, что если приоритетом Украины будет вернуть Крым и заставить американских военных бороться за возвращение полуострова, Киев будет "сам по себе". При этом, как отмечает "Би-би-си", США никогда не отправляли американских военных воевать в Украину, и Киев об этом и не просил.
При этом Ланза критически высказался о поддержке Украине со стороны администрации Джо Байдена и европейских стран.
"Реальность на местах такова, что Европа и Байден не дали Украине возможностей и оружия для победы в этой войне с самого начала, а также не устранили ограничения, запрещающие Украине побеждать", - сказал он.
В ходе своей предвыборной кампании Дональд Трамп неоднократно говорил, что в случае победы в течение 24 часов прекратит войну в Украине, и называл Зеленского "бизнесменом", который, приехав в США, отнимает "миллиарды долларов".
После президентских выборов в США Зеленский стал одним из первых мировых лидеров, который по телефону поздравил Трампа с победой. Он написал, что ценит намерение Трампа реализовать подход "мир с силой", и напомнил о "замечательной встрече" с республиканцем в сентябре. Позже Зеленский связался с Трампом по телефону. По данным Axios, в этой беседе также участвовал глава Tesla и SpaceX Илон Маск.
На следующий день после победы Трампа газета The Wall Street Journal сообщила, что его команда подготовила новое предложение по прекращению войны, предусматривающее, что Украина как минимум на 20 лет откажется от планов присоединения к НАТО и заморозит линию фронта. Офис президента Украины не стал комментировать эти планы.
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