Советник Трампа: мы не будем помогать Украине вернуть Крым

Он сказал, что администрация Трампа попросит президента Украины Владимира Зеленского представить свою версию с "реалистичным видением мира". "Если Зеленский говорит, что мир наступит только когда будет возвращен Крым, у нас есть новости президенту Зеленскому: Крыма больше нет", - сказала Ланза в программе World Service Weekend на "Би-би-си".

Ланза не упомянул другие оккупированные Россией территории на востоке Украины, но сказал, что возвращение Крыма не является "реалистичным" и "не является целью США".

Ланза добавил, что если приоритетом Украины будет вернуть Крым и заставить американских военных бороться за возвращение полуострова, Киев будет "сам по себе". При этом, как отмечает "Би-би-си", США никогда не отправляли американских военных воевать в Украину, и Киев об этом и не просил.

При этом Ланза критически высказался о поддержке Украине со стороны администрации Джо Байдена и европейских стран.