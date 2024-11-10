Катар приостановил посредничество между Израилем и ХАМАС

Катар — скромное по размеру, но весьма влиятельное государство Персидского залива — является ключевым союзником США в ближневосточном регионе.

Здесь расположена крупная американская авиабаза, и власти Катара неоднократно выступали посредниками Вашингтона в деликатных политических переговорах, в том числе с Россией, Ираном и талибами.

Наряду с США и Египтом, катарцы играют важную роль и в безуспешных пока переговорах о прекращении огня в секторе Газа.

Безуспешные переговоры

Последний раунд, прошедший в середине октября, не привел к соглашению, поскольку ХАМАС отверг предложение о краткосрочном прекращении огня, сославшись на то, что всегда требовал полного прекращения войны и вывода из Газы всех израильских войск.

ХАМАС получил политическую базу в Дохе в 2012 году — как сообщается, по просьбе администрации Обамы Фото: Reuters

Критика за срыв сделки с заложниками звучит и в адрес Израиля. Вскоре после своего увольнения в начале этой недели теперь уже бывший министр обороны Йоав Галант заявил, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху — вопреки советам руководителей своей службы безопасности — отказался от предложенной мирной сделки.

Как передает корреспондент Би-би-си в Иерусалиме Джо Инвуд, призыв к изгнанию ХАМАС из Катара, по-видимому, является попыткой уходящей администрации Белого дома заключить хоть какое-нибудь мирное соглашение до января, когда Джо Байден должен передать президентский пост Дональду Трампу.