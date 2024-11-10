В суд передано дело против ранее судимого убийцы за сожжение жилого дома в Гризинькалнсе

В соответствии с обвинением мужчина 9 мая этого года пришел в один из многоквартирных домов на ул. Звайгзню в Риге и, воспользовавшись ранее приобретенным бензином, умышленно поджег дверь одной из квартир. В результате возник пожар и были эвакуированы все жильцы дома, двум лицам потребовалась и медицинская помощь.

После этого мужчина ушел в другой многоквартирный деревянный дом на ул. Лаборас, в Риге, и, воспользовавшись бензином, умышленно поджег входную дверь дома. В результате возник пожар, и сгорел весь дом, в котором было 16 квартир.

В результате пожара погибли два кота и одна собака, а также сгорели припаркованные рядом с домом три автомобиля. Из дома были эвакуированы все его жильцы, нескольким лицам потребовалась медицинская помощь.

TVNET уже писала, что мужчину 1999 года рождения задержали 10 мая.

В ходе досудебного расследования мужчина признал в полиции только поджог дверей на ул. Звайгзню. В полиции агентству LETA ранее заверили, что мотивом преступлений была месть.

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