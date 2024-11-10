После ремонта на участке шоссе A6 на 44-м километре установили барьер, который заблокировал доступ владельцу к своему земельному участку. В ситуации разбиралась программа 4.studija, сообщает портал LSM+.
После ремонта дороги хозяин не может добраться до своей земли. Что можно сделать?
Собственник земли обратился в Latvijas Valsts ceļi, где посоветовали сделать новый проект и проложить новый путь до недвижимости.
Владелец земли Валдис Питеранс пояснил программе, что "владелица категорически против того, чтобы я сделал там съезд, [..] и я физически не могу добраться до своей собственности".
"В результате я просто ничего сделать на своей собственности, даже обслуживать. В том числе - ни берег Даугавы в порядок привести, ни завести туда технику, чтобы скосить траву", - добавил он.
В Latvijas Valsts ceļi отметили, что старый съезд был закрыт потому что на этом участке две полосы с большим движением, поэтому "создание нового подключения в этой ситуации противоречит принципам безопасности дорожного движения и несет угрозу для всех участников дорожного движения".
Кроме того, старый съезд не был зарегистрирован, а потому не считался подъездным путем к имуществу.
Хозяин земли рядом не дает согласие на то, чтобы новая дорога проходила через его земли.
В программе рассказали, что в этом случае необходимо обратиться в самоуправление, чтобы запросить статус сервитута - права ограниченного использования чужой собственности.
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