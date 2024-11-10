Получить права на автобус станет проще? Решит правительство

Проект направлен на то, чтобы лица, имеющие права категории B, могли получить права категории D на управление автобусом с 18 лет, без необходимости предварительного получения прав категории С1 или D1.

В проекте отмечается, что в последние годы не только в Европе, но и во всем мире ощущается нехватка рабочей силы в секторе пассажирских перевозок автобусами. В Латвии на рынке труда спрос на эту профессию больше, чем предложение.

По данным Минсообщения, в Латвии 6049 действующих прав категории D, 8921 прав категории DE, 8197 прав категории D(95) и 16 284 прав категории DE(95).

Одна из главных причин нехватки профессиональных водителей автобусов состоит в том, что более двух третей всех водителей автобусов - это люди предпенсионного и пенсионного возраста.

Действующая нормативная база предусматривает, что лицо, имеющее права категории B, для получения прав категории D должно сначала пройти курс на права C1 или D1, а затем курс на получение категории D.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!