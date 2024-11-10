Белорусский активист Владислав Бохан, выдав себя за представителя правящей партии "Единая Россия", отправил школам Воронежской области России "патриотический" призыв. В своем обращении он предложил провести акцию под названием "шлем Отечества": учителям рекомендовалось изготовить головные уборы из фольги, чтобы "защититься от излучения спутников НАТО". На призыв откликнулись педагоги из семи школ, как сообщает оппозиционное издание "Медуза".
ВИДЕО ⟩ "Анти-НАТОвские" шапочки из фольги: активист разыграл российских учителей
Письмо, содержащее инструкцию по созданию "шлема", Бохан составил с помощью искусственного интеллекта ChatGPT. К тексту он приложил подробное описание процесса изготовления шапочек. Спустя некоторое время активист опубликовал на своих социальных каналах фотографии и видео, на которых учителя позируют в шапочках из фольги с российскими флагами.
A prankster sent a letter to schools in the Voronezh region of Russia under the guise of a demand from the ruling 'United Russia' party to make and wear tinfoil hats to protect against NATO satellite radiation.— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) November 9, 2024
7 schools complied with the demand, 2 of them involved children in… pic.twitter.com/GmNr9rzF9M
Бохан утверждает, что один из педагогов даже попросил у него выдать "сертификат участника". По словам активиста, участие в этой акции показывает, насколько некоторые люди подвержены вере в теории заговора.
Министерство образования Воронежской области отреагировало на эту ситуацию, отметив, что инцидент произошел еще в июле 2024 года. В своем комментарии ведомство указало, что ранее учителя проходили инструктаж по "информационной безопасности". Кроме того, министерство отметило "творческий подход" и "патриотическую настроенность" участников.
Владислав Бохан, живущий в Польше, неоднократно организовывал подобные акции, стремясь подчеркнуть противоречия в действиях российских граждан и властей. Его акции направлены также против войны России с Украиной.
Так, в 2022 году он обратился к сотрудникам школы в подмосковном Клину с предложением провести "день чистоты" и сфотографироваться у плаката с нацистским лозунгом "Один народ, одна нация, один вождь".
Отдельно журналисты подчеркивают, что такие акции стали возможны из-за долгой и насажденной зависимости российских бюджетников от желаний и требований правящей партии. Так, российские учителя - самые частые участники "вбросов" во время президентских и парламентских выборов, а также одно из главных орудий в руках государственной пропаганды.
Письма с указаниями от властей поступают в российские школы регулярно, а поэтому в воронежских школах не заметили подвоха и в этот раз.
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