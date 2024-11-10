ВИДЕО "Анти-НАТОвские" шапочки из фольги: активист разыграл российских учителей

Владислав Бохан, живущий в Польше, неоднократно организовывал подобные акции, стремясь подчеркнуть противоречия в действиях российских граждан и властей. Его акции направлены также против войны России с Украиной.

Так, в 2022 году он обратился к сотрудникам школы в подмосковном Клину с предложением провести "день чистоты" и сфотографироваться у плаката с нацистским лозунгом "Один народ, одна нация, один вождь".

Отдельно журналисты подчеркивают, что такие акции стали возможны из-за долгой и насажденной зависимости российских бюджетников от желаний и требований правящей партии. Так, российские учителя - самые частые участники "вбросов" во время президентских и парламентских выборов, а также одно из главных орудий в руках государственной пропаганды.

Письма с указаниями от властей поступают в российские школы регулярно, а поэтому в воронежских школах не заметили подвоха и в этот раз.

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