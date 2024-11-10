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ВИДЕО "Анти-НАТОвские" шапочки из фольги: активист разыграл российских учителей

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Российские учителя в шапочках из фольги
Российские учителя в шапочках из фольги Фото: @bayraktar1_love/"X"

Белорусский активист Владислав Бохан, выдав себя за представителя правящей партии "Единая Россия", отправил школам Воронежской области России "патриотический" призыв. В своем обращении он предложил провести акцию под названием "шлем Отечества": учителям рекомендовалось изготовить головные уборы из фольги, чтобы "защититься от излучения спутников НАТО". На призыв откликнулись педагоги из семи школ, как сообщает оппозиционное издание "Медуза".

Письмо, содержащее инструкцию по созданию "шлема", Бохан составил с помощью искусственного интеллекта ChatGPT. К тексту он приложил подробное описание процесса изготовления шапочек. Спустя некоторое время активист опубликовал на своих социальных каналах фотографии и видео, на которых учителя позируют в шапочках из фольги с российскими флагами.

Бохан утверждает, что один из педагогов даже попросил у него выдать "сертификат участника". По словам активиста, участие в этой акции показывает, насколько некоторые люди подвержены вере в теории заговора.

Министерство образования Воронежской области отреагировало на эту ситуацию, отметив, что инцидент произошел еще в июле 2024 года. В своем комментарии ведомство указало, что ранее учителя проходили инструктаж по "информационной безопасности". Кроме того, министерство отметило "творческий подход" и "патриотическую настроенность" участников.

Владислав Бохан, живущий в Польше, неоднократно организовывал подобные акции, стремясь подчеркнуть противоречия в действиях российских граждан и властей. Его акции направлены также против войны России с Украиной.

Так, в 2022 году он обратился к сотрудникам школы в подмосковном Клину с предложением провести "день чистоты" и сфотографироваться у плаката с нацистским лозунгом "Один народ, одна нация, один вождь".

Отдельно журналисты подчеркивают, что такие акции стали возможны из-за долгой и насажденной зависимости российских бюджетников от желаний и требований правящей партии. Так, российские учителя - самые частые участники "вбросов" во время президентских и парламентских выборов, а также одно из главных орудий в руках государственной пропаганды.

Письма с указаниями от властей поступают в российские школы регулярно, а поэтому в воронежских школах не заметили подвоха и в этот раз.

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