В Латвии 20% жителей страдают от хронических болей: врачи рассказали, что делать

"Мы проводим лечение у пациентов, которые страдают от боли более полугода, и которым обычные методы не приносят облегчения", - сказал заведующий отделением в Центре болей Клинической университетской больницы Страдиня Илья Новик.

Он отметил, что есть разные методы лечения, которые подбираются под каждого человека.

"Для одного человека боль может быть просто фоном, для другого боль той же интенсивности может приносить страдания. Это определяется нашей индивидуальностью.

В Латвии, например, 20% населения страдает от хронической боли.

Чаще всего это боли в опорно-двигательном аппарате. Затем, конечно, боль в пояснице, боль в суставах, и третье - мигрень", - отметил врач.

Медики могут применять или медикаментозную терапию, или лечебную физкультуру, или малоинвазивные процедуры, а также психологическую помощь. Выбор методики зависит от типа болей.

"Боль не делает вас сильнее, боль - это страдание", - сказала заместитель главного врача больницы Страдиня Эгия Лапиня.

В Центре болей отметили, что к ним обращаются как люди с малоподвижной работой, так и те, кто каждый день выполняют тяжелую физическую работу.

Медики утверждают, что с хронической болью не нужно жить, ее можно облегчить, тем самым улучшив качество жизни.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!