Патриотическая неделя - лучшее время поговорить о научных достижениях Латвии. Государственная программа научных исследований - это финансируемая государством программа, основанная на принципе "потребность - решение", то есть государство определяет конкретные задачи по различным национально значимым направлениям, которые необходимо решить. Хорошим примером этого являются безопасность и связь. Что нового сделали латвийские ученые в этой области? Об этом рассказала программа "900 секунд".
Видео ⟩ Продвинутый бронежилет и "шпионский" чемодан - новые достижения латвийских ученых
В военной сфере в настоящее время можно выделить как минимум два новых достижения. Один из них представляет собой прототип нового жилета безопасности.
"Этот бронежилет дополнен более мягкой панелью с нанопокрытием, которое повышает безопасность и снижает вес - в среднем на 10%. У нее увеличена защита, а также добавлен сенсор между телом и панелью, который фиксирует удар пули, измеряет силу удара и определяет место попадания на теле. Таким образом, штаб может сразу получить информацию", - рассказала ученая Рижского технического университета (RTU) Иева Баке в передаче "900 секунд" на TV3.
Она добавляет, что данная модель мужская, но хорошо адаптируется и к женской фигуре. Но в этом направлении еще необходимо продолжать работу.
Она отметила, что конкретная модель предназначена для использования не только воинскими частями, но и в гражданских условиях.
Это еще не все изобретения. В течение нескольких лет RTU в сотрудничестве с Институтом математики и информатики Латвийского университета, Институтом электроники и информатики разрабатывали чемодан для безопасного хранения информации.
По сути, это чемодан, для которого разработано специальное техническое решение и материал, а также саморазрушающийся носитель памяти, поясняет в программе доцент RTU Сергей Гайдуков.
При воздействии на чемодан электромагнитного излучения, увидеть его содержимое невозможно. Материал, из которого он изготовлен, также блокирует любые телекоммуникации: если поместить внутрь мобильный телефон, дозвониться до него будет невозможно.
Специальный самоуничтожающийся носитель информации обеспечивает доступ к данным только в определенном месте - если чемодан будет открыт в другом месте, носитель уничтожится.
Где можно использовать такую технологию? Гайдуков подчеркивает, что все зависит от цели, но использование можно внедрить и в повседневную жизнь, например, разработав кошельки со специальным покрытием - это защитило бы банковские карты от прочтения и хищения.
Видео: Сюжет программы "900 секунд"
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