Видео Продвинутый бронежилет и "шпионский" чемодан - новые достижения латвийских ученых

В военной сфере в настоящее время можно выделить как минимум два новых достижения. Один из них представляет собой прототип нового жилета безопасности.

"Этот бронежилет дополнен более мягкой панелью с нанопокрытием, которое повышает безопасность и снижает вес - в среднем на 10%. У нее увеличена защита, а также добавлен сенсор между телом и панелью, который фиксирует удар пули, измеряет силу удара и определяет место попадания на теле. Таким образом, штаб может сразу получить информацию", - рассказала ученая Рижского технического университета (RTU) Иева Баке в передаче "900 секунд" на TV3.

Она добавляет, что данная модель мужская, но хорошо адаптируется и к женской фигуре. Но в этом направлении еще необходимо продолжать работу.

Она отметила, что конкретная модель предназначена для использования не только воинскими частями, но и в гражданских условиях.