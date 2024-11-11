132 миллиарда евро - приблизительная стоимость выброшенных продуктов питания в Европе в 2022 году. Проблема пищевых отходов существует и в Латвии, но она не до конца изучена. Чтобы продукты не попадали на свалку, торговцы продуктами питания отдают часть из них на благотворительность. Это также может помочь людям, которые пострадают от решения Министерства благосостояния о сокращении наборов продовольственных товаров, которые будут выдаваться малообеспеченным. Волонтерские организации говорят, что не могут справиться с этой проблемой в одиночку, сообщает Nekā Personīga.
Видео ⟩ Благотворительная организация не сможет помочь всем, кому прекратят выдавать продуктовые наборы
Стоимость жизни в Латвии по-прежнему высока. В марте экономисты Банка Латвии обнадеживали, что высокая инфляция осталась позади, однако данные Центрального статистического управления показывают, что цены продолжают расти.
Осенью прошлого года Совет по конкуренции начал изучать цены в магазинах. Был сделан вывод, что магазины предлагают поставщикам неравные условия, поэтому этот вопрос теперь стоит на повестке дня правительства.
Кое-что делается и в Комиссии Сейма по аграрной, экологической и региональной политике народного хозяйства. Кабинету Министров поручено к декабрю разработать цифровой инструмент для сравнения цен в магазинах.
У Министерства экономики тоже есть идеи, как снизить цены. Конкретный план в коалиции еще не согласован, не исключено, что переговоры начнутся после 18 ноября.
Неофициально программа знает, что наиболее эффективным решением в министерстве считают определение потолка наценки на различные товары. Также существует идея запретить магазинам уничтожать непроданные продукты питания.
Продавать со скидкой, жертвовать, перерабатывать или выбрасывать - такие варианты есть у торговцев, у которых остаются непроданные продукты. Вопрос пищевых отходов, масштабы которого в Латвии пока до конца не изучены, сейчас пытаются оценить исследователи. Однако они отмечают, что торговцы неохотно участвуют в сборе данных.
Исследование пищевых отходов было проведено по заказу Министерства умного управления и регионального развития. Последний раз такие данные анализировались в Латвии в 2020 году.
Элина Даце, приглашенный научный сотрудник RSU:
"В секторах розничной торговли и общественного питания отклик ниже. В секторе домохозяйств был очень хороший отклик на проведение таких измерений. Возможно, это связано с тем, что до домохозяйств и потребителей уже дошло больше информации о том, что такое пищевые отходы и что это насущная проблема. На предприятиях эта проблема признается меньше. Это может показаться удивительным, учитывая, что любые отходы - это расходы, а значит, убытки для компании.
Собираются данные о продуктах питания, выбрасываемых фермерами, производителями продуктов питания, продавцами, предприятиями общественного питания и домохозяйствами.
В 2022 году европейцы выбросили почти 60 тонн продуктов питания, стоимость которых оценивается в 132 миллиарда евро. Это почти столько же, сколько девять годовых бюджетов Латвии".
Элина Даце, приглашенный научный сотрудник RSU:
"Могу сказать, что в предыдущий период измерений было установлено, что в среднем на одного жителя Латвии образуется 467 килограммов пищевых отходов, но на самом деле наибольшее количество пищевых отходов образуется на этапе конечного потребления, в домашних хозяйствах.
Крупнейшие розничные продавцы утверждают, что выбрасывание продуктов - это крайняя мера. Магазины снижают цены на товары с истекающим сроком годности, и покупатели все чаще их приобретают. Часть непроданных товаров магазины передают на благотворительность, часть утилизируют, а также передают зоопаркам, и лишь небольшую часть выбрасывают".
Лиене Дупате - Угуле, представитель Maxima Latvija:
"Если смотреть в абсолютных цифрах, это может показаться довольно много, потому что у нас 171 магазин, и ежедневно их посещают около 300 тысяч человек, поэтому объем товаров, который оборачивается в нашей сети, довольно большой. Но если смотреть в процентах, то это может показать, насколько эффективно мы реализуем товары, и это 99% и даже больше"
Инга Бите, представитель RIMI Latvija:
"В случае Rimi это обычно варьируется между 1,42% и 1,40%. Небольшая вариация от месяца к месяцу возможна, но если сравнивать с мировым средним уровнем, мы уже достигли гораздо лучших показателей".
Антра Бирзуле, представитель Lidl Latvia:
"Я сейчас не смогу назвать точные цифры, потому что, как я уже говорила в начале, мы строго разделяем. Также переработка в биогаз - это энергетический ресурс, который используется, потому что его нельзя продать. То есть максимально все продается или передается на благотворительность".
Магазины не смогли точно сказать, сколько попадает в переработку, сколько - в отходы. За четыре года в сборе данных тоже ничего не изменилось. Исследователю сложно получить полную картину о Латвии, поскольку данные должны предоставляться добровольно. Например, в Норвегии или Финляндии это определяется законом.
Элина Даце, приглашенный научный сотрудник RSU:
"Что следует сделать - что мы также будем рекомендовать - так это разработать систему сбора данных, принимая во внимание, как это делают другие страны, а также, возможно, сделать это обязательным требованием.
Может быть, не во всех секторах, но в некоторых секторах это может работать как решение, и мы видим это в других странах, где отчетность о пищевых отходах становится обязательной".
Одно из благотворительных предприятий Латвийской ассоциации самаритян - Pārtikas banka ("Банк продовольствия") - находится на улице Таллинас в Риге. Любой нуждающийся может попросить еду в этом пункте.
Pārtikas banka работает с 2009 года. В этом году помощь была оказана более 13 тысяч человек. Организация выдает продуктовые наборы и раздает пожертвованные продукты.
Агита Краукле, глава Pārtikas banka:
"На самом деле, мы охватили почти всю Латвию. Конечно, отдаленные регионы в Латгале и на границе - это вызов, потому что там, во-первых, нет транспорта, чтобы люди могли доехать до ближайшего пункта - это очень большое расстояние - и просто нет таких организаций, потому что нужно понимать, что у каждой организации должен быть какой-то основной профиль, и часто участие в продовольственном банке для них - это просто дополнительная деятельность".
Около половины раздаваемых продуктов питания пожертвовано магазинами. Несколько лет назад организация вместе с торговцами добилась введения правил пожертвования продуктов питания в Кабинете Министров. До этого нельзя было пожертвовать продукты с истекшим сроком годности, даже если они были безопасны для употребления.
Светлана Альминовича-Миляновича, старший эксперт отдела пищевого надзора Продовольственно-ветеринарной службы (PVD):
"Например, это такие продукты питания, как соки, макароны, бакалея. Это продукты питания, которые не опасны с микробиологической точки зрения и имеют достаточно длительный срок хранения. Конечно, есть и хлеб, который можно пожертвовать. Если в среднем по макаронам срок годности можно продлить до двух месяцев, то хлеб можно отдать в течение двух дней после окончания срока годности".
Pārtikas banka является одним из партнеров программы продовольственных пакетов, финансируемой Европейским социальным фондом. Программа уже сообщала, что примерно 10-15 тысяч малообеспеченных людей, получавших продукты питания с 2018 года, со следующего года останутся без поддержки. В организации прогнозируют, что к ним потянутся люди, но помочь всем они не смогут.
Агита Краукле, глава Pārtikas banka:
"Мы говорили, что можем в какой-то мере помочь заделать эту брешь, но мы ее не закроем. У нас просто нет возможности взять на себя весь объем, который исключается из текущей программы поддержки. Они это знают. […] Сейчас ситуация довольно интересная. Мы все друг друга "футболим" - Министерство благосостояния Министерство финансов, Министерство сельского хозяйства, Министерство климата и энергетики, еще кто-то подключается. Все "футболят" друг друга, а классический ответ - денег нет, наш приоритет сейчас - это оборона, что тоже очень важно. Но если люди будут умирать от голода, будет уже некого защищать".
В Pārtikas banka недостаточно мощностей, чтобы собрать и затем распределить все пожертвования. Работу в основном выполняют волонтеры, если объем помощи необходимо будет увеличить, то нужно нанимать сотрудников. Также не хватает машин для перевозки пожертвований и холодильников для их хранения.
Инга Бите, представитель RIMI Latvija:
"Это постоянный процесс, в котором мы также работаем параллельно. Потому что, как я уже упоминала, Rimi готов пожертвовать больше, и мы были бы счастливы, если бы они смогли взять больше количество продуктов".
Лиене Дупате - Угуле, представитель Maxima Latvija:
"Наша цель - сократить объем продуктов, которые мы передаем на благотворительность, конечно, с целью их реализации. В настоящее время мы работаем над новой автоматизированной системой, чтобы заказы выполнялись более эффективно, что позволит сократить излишки продовольствия".
Антра Бирзуле, представитель Lidl Latvia:
"Мы не можем увеличивать пожертвования, пока у нас есть серьезное налоговое бремя на пожертвованные продукты".
Агита Краукле, глава Pārtikas banka:
"Прежде всего, нам нужны люди. Приятно работать с волонтерами, но есть вещи, которые требуют определенной ответственности, причем довольно большой и серьезной, поэтому это может быть только оплачиваемый сотрудник. Нам нужно создать потенциал для нашего склада, для наших людей и для водителей, которые приезжают за нами, а также для машин. [...] Возможно, со временем это будет и склад, потому что нам нужно место, где все это можно хранить, сортировать, принимать организации".
Продовольственные банки работают и в других европейских странах. В том числе и в соседней Эстонии. Там государство поддерживает деятельность организации, выделяя средства на каждый килограмм принятых пожертвований, чтобы укрепить потенциал организации.
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