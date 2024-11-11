Видео Благотворительная организация не сможет помочь всем, кому прекратят выдавать продуктовые наборы

Может быть, не во всех секторах, но в некоторых секторах это может работать как решение, и мы видим это в других странах, где отчетность о пищевых отходах становится обязательной".

Одно из благотворительных предприятий Латвийской ассоциации самаритян - Pārtikas banka ("Банк продовольствия") - находится на улице Таллинас в Риге. Любой нуждающийся может попросить еду в этом пункте.

Pārtikas banka работает с 2009 года. В этом году помощь была оказана более 13 тысяч человек. Организация выдает продуктовые наборы и раздает пожертвованные продукты.

Агита Краукле, глава Pārtikas banka:

"На самом деле, мы охватили почти всю Латвию. Конечно, отдаленные регионы в Латгале и на границе - это вызов, потому что там, во-первых, нет транспорта, чтобы люди могли доехать до ближайшего пункта - это очень большое расстояние - и просто нет таких организаций, потому что нужно понимать, что у каждой организации должен быть какой-то основной профиль, и часто участие в продовольственном банке для них - это просто дополнительная деятельность".

Около половины раздаваемых продуктов питания пожертвовано магазинами. Несколько лет назад организация вместе с торговцами добилась введения правил пожертвования продуктов питания в Кабинете Министров. До этого нельзя было пожертвовать продукты с истекшим сроком годности, даже если они были безопасны для употребления.

Светлана Альминовича-Миляновича, старший эксперт отдела пищевого надзора Продовольственно-ветеринарной службы (PVD):